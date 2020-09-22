Одеські учні стали призерами Міжнародного конкурсу знавців української мови



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Одеський одинадцятикласник Джамал Астанов став переможцем Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, а семикласниця Марія Дімова – бронзовою призеркою

Щорічно в Україні проводять Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика, де юні філологи можуть позмагатися у знанні рідної мови.

Міністерство освіти і науки України оприлюднило результати фінального етапу конкурсу, відповідно до яких переможцями визначено 27 учнів та 9 студентів зі всієї України.

Cеред переможців Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика - і одеські учні:

I місце - Джамал Астанов, учень 11 класу Одеської загальноосвітньої школи №38 І-ІІІ ступенів;

ІІІ місце - Марія Дімова, учениця 7 класу Одеської спеціалізованої школи №117 І-ІІІ ступенів.

Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика проводиться на виконання Указів Президента України від 9 листопада 2007 року № 1078 «Про Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика», 28 листопада 2007 року № 1155 «Про деякі заходи щодо піднесення ролі української мови», а також Положення про Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2008 року № 168, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 липня 2008 року за № 643/15334.

Метою конкурсу є: забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя, сприяння утвердженню її статусу як державної, піднесення престижу української мови серед молоді.

Конкурс проводиться щорічно з 9 листопада до 20 травня. Цьогоріч підсумковий етап конкурсу відбувся 29 лютого. Але через епідеміологічну ситуацію щодо COVID-19 журі змогло перевірити роботи конкурсантів тільки наприкінці серпня.

Переможцям Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, які продовжують подальшу освіту в закладах освіти України, призначаються щомісячні іменні стипендії Президента України на календарний рік, починаючи з 1 вересня поточного року. ХХІ Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика цьогоріч стартуватиме 9 листопада, в День української писемності та мови.