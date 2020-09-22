У «Слузі народу» відмовилися включити Дубініну в список кандидатів до Одеської облради через токсичну репутацію



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Владлена Дубініна та її союзник у захопленні ОНМедУ, скандальний адвокат Максим Болдін ще кілька тижнів тому «відчайдушно мочили» міністра охорони здоров'я Максима Степанова

Дубініна відома спробами рейдерського захоплення Одеського національного медичного університету

Владлена Дубініна, яка відома спробами рейдерського захоплення Одеського національного медичного університету (ОНМедУ), хоче пройти до Одеської обласної ради за списком партії «Слуга народу». Про це повідомило інтернет-видання Вести.

У розпорядженні видання опинився скріншот партійного чату, в якому народний депутат від «слуг» Степан Чернявський просить «повернути» до списку Дубініну як людину, чиї «моральні та ділові якості не вимагають доказів». «Гідна характеристика з вуст народного депутата, який за рік каденції відзначився лише двічі: захворів «ковідом» і прославився скандалом про контрабанду м'яса з Придністров'я до Одеси і Молдови», – йдеться в матеріалі.

При цьому Дубініна та її союзник у захопленні ОНМедУ, скандальний адвокат Максим Болдін ще кілька тижнів тому «відчайдушно мочили» міністра охорони здоров'я Максима Степанова, поки не з'ясувалося, що саме він очолить список «слуг» на виборах до облради.

«Після усіх кадрових скандалів «слуги» намагаються бути більш обережними на місцевих виборах тому, токсичну Дубініну зі списку все ж таки виключили», – йдеться в матеріалі

Владлена Дубініна – заступник міністра охорони здоров'я в Кабміні Азарова та фігурантка антикорупційних розслідувань. У 2018 році потрапила до топ-10 корупціонерів, за версією Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Вона намагалася приховати елітну квартиру на Французькому бульварі в Одесі. Її чоловік Олег Лук'янчук очолює Одеський обласний онкодиспансер - одну з найбільш корумпованих медустанов регіону. За даними «Вестей», Лук'янчук фінансував захоплення ОНМедУ та готовий спонсорувати виборчу кампанію Дубініної.

«Розкрадання в онкодиспансері тривають протягом багатьох років, проте зараз досягли таких масштабів, що не помічати їх стало просто непристойно. За словами Гури (журналіст Антон Гура давно досліджує корупцію в онкодиспансері), голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций отримав попередження: якщо буде «прикривати» Лук'янчука – вилетить з роботи. Це пояснює, чому Дубініна так наполегливо рушила до облради - захистити сімейний бізнес. І це тест на порядність для партії «Слуга народу», – написали «Вести».