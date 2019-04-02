За що затримали консула Молдови в Одесі



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Молдовського консула підозрюють у «пасивній корупції»

Консул Молдови в Одесі Сергій Шептелич був затриманий у вівторок співробітниками Антикорупційної прокуратури Молдови та Національного центру по боротьбі з корупцією Молдови (НЦБК).

Як повідомили у прес-службі НЦБК, перед затриманням силовики провели обшуки в приміщеннях консульства і в квартирі консула, пише «Інтерфакс».

У повідомленні наголошується, що консула підозрюють у «пасивній корупції». За даними слідства, 6 квітня 2018 року консул Молдови в Одесі Сергій Шептелич незаконно видав громадянину однієї з арабських країн візу тривалого перебування в Молдові терміном на 60 днів, замість цього він отримав EUR 100. В ході попереднього слідства підозрюваний свою провину не визнав.

Консул був доставлений на батьківщину, суд виніс рішення про заборону на виїзд з країни протягом 30 днів.

Якщо підозрюваний буде визнаний винним, то йому загрожує штраф в розмірі близько $ 2,9-5,8 тис, а також заборона на право обіймати певні посади до п'яти років.