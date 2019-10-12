Замах на активіста Стерненка: справу слухатиме суд присяжних



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергый Стерненко

Наступне судове засідання, на якому буде визначено склад суду присяжних, відбудеться 18 жовтня

Кримінальне провадження щодо замаху на вбивство екслідера одеського «Правого сектора« Сергія Стерненка слухатиме суд присяжних.

Таке рішення ухвалив 11 жовтня Приморський райсуд Одеси під головуванням судді Дмитра Осіїка.

«Колегія суддів розглянула й задовольнила клопотання обвинуваченого Абзала Баймукашева в нападі на потерпілого Сергія Стерненка - передати справу на розгляд суду присяжних», - озвучив ухвалу суддя Осіїк.

Наступне судове засідання, на якому буде визначено склад суду присяжних, відбудеться 18 жовтня.

Нагадаємо: уродженцю Казахстану Баймукашеву прокуратура інкримінує скоєння особливо тяжкого злочину — замаху на вбивство громадського діяча, скоєного поблизу його будинку. Нападник стріляв з вогнепальної зброї та поранив активіста в потилицю. Після чого активісту з допомогою перехожих вдалось наздогнати та затримати зловмисника.

Сам Стерненко відреагував на рішення суду на своїй сторінці у Facebook.

«Відбулось перше засідання у справі чорта, який виконував 2-й замовний замах на мене, і який повільно бігав, а тому був спійманий мною. Йому продовжили строк тримання під вартою ще на 60 діб. Справу буде розглядати суд присяжних на вимогу обвинуваченого», - зазначив Стерненко.

За його словами, «це нічого не змінить для його вироку, але дозволить ще більше затягнути процес«.

Стерненко додав, що зі свого боку, він попросив суд дотримуватись права кілера на справедливий суд (ст. 6 Конвенції) та призначити дати наступних засідань у найближчий час. Тим паче що є можливість провести весь розгляд за кілька засідань. Але колегія призначила розгляд справи аж на 28 листопада«.

Цікаво, що судді Осіїку випало вже вдруге розглядати кримінальне провадження стосовно заїжджого зловмисника Баймукашева, що, ймовірно, виконував чиєсь замовлення. Уперше суддя Осіїк виніс вирок Баймукашеву за розбійний напад - засудив злочинця до 9 років позбавлення волі. Однак уже через чотири з половиною роки засуджений повернувся до Одеси, а ще через півроку знов постав перед судом за скоєний тяжкий злочин.