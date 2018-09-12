Заступник голови Одеської облради та помічник Тимошенко не задекларував дві компанії — ЦПК



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Заступник голови Одеської обласної ради партії «Батьківщина» Олег Радковський

Інформацію про ці два підприємства Радковський не вносив і до декларацій за попередні роки — 2015 та 2016

Перший заступник голови Одеської обласної ради від партії «Батьківщина» та помічник Юлії Тимошенко Олег Радковський не вніс до електронної декларації за 2017 рік відомості про володіння акціями двох підприємств.

Про це повідомляє проект Pep.org.ua Центру протидії корупції.

Так, згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, Радковський є кінцевим бенефіціарним власником підприємства ПАТ «Наталка-Маркет».

Згідно з відомостями SMIDA Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку Радковському належать 58,2% акцій у ньому. При цьому статутний капітал компанії складає понад 12 млн грн.

Крім того, помічник лідера «Батьківщини» також не вказав, що йому належать понад 12% акцій підприємства ЗАТ «Агроком».

При чому, інформацію про ці два підприємства Радковський не вносив і до декларацій за попередні роки — 2015 та 2016. Тобто, Радковський два роки поспіль подавав завідомо недостовірні відомості у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Центр протидії корупції звернувся до НАЗК з вимогою провести повну перевірку декларації одеського чиновника, а також із заявою про злочин до НАБУ. На думку активістів, заступник голови одеської облради порушив закон про запобігання корупції.

У разі підтвердження порушень з боку НАЗК, Радковського мають притягнути до кримінальної відповідальності.

Олег Рудковський є головою Одеської обласної партійної організації «ВО «Батьківщина», членом Політичної Ради політичної партії «ВО «Батьківщина» та помічником Юлій Тимошенко на громадських засадах.

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Згідно з відомостями SMIDA Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку Радковському належать 58,2% акцій у ньому. При цьому статутний капітал компанії складає понад 12 млн грн. Крім того, помічник лідера «Батьківщини» також не вказав, що йому належать понад 12% акцій підприємства ЗАТ «Агроком».