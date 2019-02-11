Зеленський на своїх концертах веде політичну агітацію, - активісти



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На концертах шоу «Ліга сміху» активісти зафіксували агітацію за кандидата в президенти Володимира Зеленського

Перед початком концерту глядачам продемонстрували відеоролики про вибори та звернення кандидата у президенти Володимира Зеленського

У двох містах Одещини – Чорноморську та Білгороді-Дністровському – 6 і 7 лютого відбулися концерти гумористичного шоу «Ліга сміху». Як повідомляють спостерігачі Громадянської мережі «Опора» в Одеській області, на заходах відбувалася агітація за кандидата в президенти Володимира Зеленського.

Так, 7 лютого в Білгороді-Дністровському відбулися два концерти «Ліги сміху». Спостерігачам «Опори» стало відомо, що після завершення глядачі отримали примірник друкованої продукції, що містила символіку передвиборчої кампанії кандидата Володимира Зеленського.

Друкований матеріал передвиборчої агітації не містив даних про замовника, тираж та виготовлювача продукції, що є прямим порушенням вимог ч. 16 ст. 63 Закону України «Про вибори Президента». Окрім того, відсутність таких відомостей на агітаційній продукції може свідчити про те, що її виготовлення могло бути профінансовано не з виборчого фонду, хоча ч. 3 ст. 37 Закону забороняє фінансування передвиборчих агітаційних заходів чи матеріалів передвиборчої агітації не з виборчого фонду кандидата.

Окрім того, спостерігачам «Опори» стало відомо, що на одному з концертів були присутні глядачі (вчителі, учасники АТО), які отримали запрошення на відвідування концерту на безоплатній основі.

«Оскільки серед глядачів концерту поширювались друковані матеріали передвиборчої кампанії кандидата, такий захід можна розглядати вже не тільки як комерційну діяльність, а й як агітаційний захід. Така активність створює небезпечний прецедент, оскільки на заході були присутні громадяни, які отримали запрошення на нього на безоплатній основі. Водночас Закон прямо забороняє здійснення передвиборчої агітації з наданням виборцям на безоплатних або пільгових умовах товарів або послуг», - зазначив координатор спостереження Громадянської мережі «Опора» за виборами в Одеській області Анатолій Бойко.

Також у місті Чорноморськ 6 лютого відбувся концерт гумористичного шоу «Ліга сміху», перед початком якого глядачам продемонстрували відеоролики про вибори та звернення кандидата у президенти Володимира Зеленського. Як повідомляють спостерігачі Громадянської мережі «Опора» в Одеській області, відео містило ознаки передвиборної агітації.

Захід розпочався о 20:00 в нічному клубі «Metropolis Arena», і перед початком власне концерту, з 20:00 до 20:20, на екрані клубу йшов відеоряд з рекламою проектів «Студія 95» і фільму «Слуга народу» (в якому актор Володимир Зеленський, що грає президента, розповідає про свою мрію), а також відео, у якому Володимир Зеленський повідомляє про створення команди кандидата у президенти України Володимира Зеленського.

О 20:27, коли розпочалися виступи команд, була зроблена ще одна пауза, і глядачам продемонстрували відео, на якому кандидат в президенти України Володимир Зеленський закликав глядачів прийти на вибори.

Крім того, на вході до зали розповсюджувались листівки із зображенням Володимира Зеленського, що рекламували тур «Ліги сміху» українськими містами.

Читайте також: