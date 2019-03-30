Жорстоке вбивство на Одещині: жертвою став чоловік хазяйки антикварного салону



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З будинку винесли велику кількість цінних виробів

Поліція розслідує жорстоке убивство, яке сталося сьогодні вночі в селищі «Сосновий берег». Про це повідомляє «Думська» з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

За даними видання, бандити забралися в будинок, де жила сім'я власників салону антикваріату. Убили літнього господаря будинку, перед смертю його катували.

Дружина загиблого, яка є власницею салонів антикваріату, в цей час була у від'їзді.

Будинок розташований на відстані від інших будівель. Зловмисники зайшли в нього, пошкодивши кабель сигналізації.

Після скоєного грабіжники винесли велику кількість цінностей. Тіло вранці виявила домробітниця - вона і викликала поліцію.

Зараз на місці працює слідчо-оперативна група, керівництво ГУНП в Одеській області.