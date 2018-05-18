Тополя атакують: як одеситам уберегтися від настирливого пуху

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В середині травня Одеса традиційно покривається рівномірним шаром тополиного пуху.

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Витающие в воздухе семена с шелковистыми волосками могут вызвать сильную аллергию, повредить двигатель автомобиля и даже испортить внешний вид.

Тополь — идеальное дерево для города. Оно быстро растет, хорошо выдерживает холод и жару, не мешает линиям электропередач, но главное — именно этот вид является настоящими легкими для города.

Тополя прекрасно выполняют функцию сбора пыли, сажи и хорошо аккумулируют выхлопные газы автомобилей. За летний сезон это дерево может вобрать в себя до 50 килограммов таких отходов, в то время как остальные породы — около 15. В советское время их высаживали, чтобы как можно быстрее озеленить город, а сейчас взрослые деревья хорошо гасят шум, по ним не лазят дети, а живут они до 60 лет. Так что еще лет 20 в Одессе будут расти тысячи тополей, — рассказал ботаник Александр Кудринский.

Однако на бочку меда у тополя есть тяжелая ложка дегтя — белый пух. Только с одного дерева можно собрать несколько кубометров неспрессованного пуха. Он забивает вентиляционные решетки автомобилей, залетает в глаза и ухудшает самочувствие десятков тысяч одесситов.

Многие аллергики убеждены, что реагируют на тополиный пух, но в этом утверждении больше вымысла, чем правды. Хлопья пуха слишком велики, чтобы попасть на слизистые оболочки, да и сам он не является аллергеном: зуд или чиханье могут возникнуть, если пух буквально пощекотал вам нос. С другой стороны, опасаться тополиного пуха аллергикам все же стоит: он, как губка, собирает на себя пыльцу других растений и разносит ее вокруг, — рассказала иммунолог Ирина Кондратьева.

Ежедневно к аллергологам из Областной климатической больницы обращается порядка 30-50 человек. В основном люди приходят с жалобами на сезонные, пищевые аллергии, а также на домашнюю пыль и плесень.

От сезонных аллергий есть большой выбор препаратов высокого качества, отмечают одесские медики. Основные симптомы недуга — кожный зуд, насморк, сыпь, хроническая усталость, длительное протекание болезни.

При несвоевременном обращении к врачам пациенты приходят с жалобами на длительные недуги со страшными последствиями. Плохо и долго лечится проблема с иммунной системой, возникает гнойный отит, бактериальная ангина, бронхиты, бронхиальная астма, пиелонефрит, воспаление мочевого пузыря на протяжении 2-3 раз в год. Я считаю, что запрет рекламы лекарственных препаратов следует выносить на национальный уровень. Потому, что они предлагают упрощенный вариант: выпил таблетку — и выздоровел уже на следующий день. А все дело в том, что препараты только сужают сосуды, благодаря чему заканчивается насморк. На самом деле проблема остается и даже усугубляется, затем возникает привыкание, а самочувствие ухудшается, — рассказала аллерголог Одесской областной больницы Ирина Гонта.

Если есть возможность, лучше всего в буквальном смысле избежать поллиноза — уехать в другую климатическую зону на период пыления растений. Для тех, кто вынужден находиться в аллергичной среде, тоже есть средства защиты: противоаллергенные маски и фильтры. Согласно результатам некоторых исследований, фильтры оказались даже более эффективными в снижении симптомов поллиноза, чем антигистаминные препараты. Старайтесь максимально избегать мест скопления тополиного пуха, буквально обходя деревья по соседней улице,— добавил аллерголог Иван Соколов.

Врачи настоятельно рекомендуют выходить на улицу как можно реже, особенно если погода дождливая либо сухая. По приходу домой постарайтесь сразу же принять душ и переодеться. Держите окна в доме постоянно закрытыми, в данном случае лучше пользоваться кондиционером.

Также прекрасным выходом из этого положения будет установка на оконные рамы специальных защитных сеток, которые не позволят мелким раздражающим частицам проникнуть внутрь помещения. На коляску лучше всего установить москитную сетку, а в машине пользоваться исключительно кондиционером.



