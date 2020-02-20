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    140 тонн цитрусових і 15 тонн металевих каркасів. Як у Франції проходить фестиваль лимонів

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    140 тонн цитрусових і 15 тонн металевих каркасів. Як у Франції проходить фестиваль лимонів

    Цей унікальний фестиваль-карнавал приваблює на Лазурний берег щороку понад 250 тисяч туристів

    З 15 лютого по 3 березня в Ментоні, Франція, проходить знаменитий Фестиваль лимонів (Fete du Citron). Цього року захід проходить в 87-й раз і називається «Свята світу».

    На фестивалі представлено понад 300 професійних робіт, на які пішло 140 тонн цитрусових і 15 тонн металевих каркасів.

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    140 тонн цитрусових і 15 тонн металевих каркасів. Як у Франції проходить фестиваль лимонів
    140 тонн цитрусових і 15 тонн металевих каркасів. Як у Франції проходить фестиваль лимонів
    140 тонн цитрусових і 15 тонн металевих каркасів. Як у Франції проходить фестиваль лимонів
    140 тонн цитрусових і 15 тонн металевих каркасів. Як у Франції проходить фестиваль лимонів
    140 тонн цитрусових і 15 тонн металевих каркасів. Як у Франції проходить фестиваль лимонів
    140 тонн цитрусових і 15 тонн металевих каркасів. Як у Франції проходить фестиваль лимонів
    140 тонн цитрусових і 15 тонн металевих каркасів. Як у Франції проходить фестиваль лимонів
    140 тонн цитрусових і 15 тонн металевих каркасів. Як у Франції проходить фестиваль лимонів
    140 тонн цитрусових і 15 тонн металевих каркасів. Як у Франції проходить фестиваль лимонів
    140 тонн цитрусових і 15 тонн металевих каркасів. Як у Франції проходить фестиваль лимонів
    140 тонн цитрусових і 15 тонн металевих каркасів. Як у Франції проходить фестиваль лимонів
    140 тонн цитрусових і 15 тонн металевих каркасів. Як у Франції проходить фестиваль лимонів
    140 тонн цитрусових і 15 тонн металевих каркасів. Як у Франції проходить фестиваль лимонів
    140 тонн цитрусових і 15 тонн металевих каркасів. Як у Франції проходить фестиваль лимонів
    140 тонн цитрусових і 15 тонн металевих каркасів. Як у Франції проходить фестиваль лимонів
    140 тонн цитрусових і 15 тонн металевих каркасів. Як у Франції проходить фестиваль лимонів
    140 тонн цитрусових і 15 тонн металевих каркасів. Як у Франції проходить фестиваль лимонів
    140 тонн цитрусових і 15 тонн металевих каркасів. Як у Франції проходить фестиваль лимонів
    140 тонн цитрусових і 15 тонн металевих каркасів. Як у Франції проходить фестиваль лимонів
    140 тонн цитрусових і 15 тонн металевих каркасів. Як у Франції проходить фестиваль лимонів
    140 тонн цитрусових і 15 тонн металевих каркасів. Як у Франції проходить фестиваль лимонів
    140 тонн цитрусових і 15 тонн металевих каркасів. Як у Франції проходить фестиваль лимонів
    140 тонн цитрусових і 15 тонн металевих каркасів. Як у Франції проходить фестиваль лимонів
    140 тонн цитрусових і 15 тонн металевих каркасів. Як у Франції проходить фестиваль лимонів
    140 тонн цитрусових і 15 тонн металевих каркасів. Як у Франції проходить фестиваль лимонів

    Цей унікальний фестиваль-карнавал приваблює на Лазурний берег понад 250 тисяч туристів і їх число з кожним роком зростає.

    Франція фестиваль
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