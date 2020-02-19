Цього року інвестиційний потенціал Києва презентуватимуть на світових майданчиках



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Презентація Києва відбудеться на масштабних світових економічних та інвестиційних заходах

У 2020 році інвестиційний потенціал Києва презентуватимуть на міжнародних виставках нерухомості у Франції та Німеччині, а також на інвестиційному форумі в Об’єднаних Арабський Еміратах. Презентація Києва на масштабних світових економічних та інвестиційних заходах передбачена затвердженим Планом заходів у розпорядженні Київської міської держадміністрації № 247. Про це повідомили у Департаменті економіки та інвестицій.

Так, Київ братиме участь у міжнародних виставках нерухомості MIPIM 2020 у м. Канни (Франція), EXPO REAL у м. Мюнхен (Німеччина) та міжнародному інвестиційному форумі Annual Investment Meeting в м. Дубай (ОАЕ).

Документом також передбачено проведення Інвестиційного форуму міста Києва у вересні – грудні 2020 року, забезпечення участі бізнес-делегацій у міжнародних візитах Київського міського голови, організація зустрічей із ключовими аудиторіями у сфері інвестування, просування інвестиційного іміджу столиці у міжнародних рейтингах, а також формування та актуалізація переліків потенційних об’єктів інвестування для залучення капіталу.

Виконання вищезазначених завдань покладено на профільні Департаменти КМДА та комунальне підприємство «Київське інвестиційне агентство», яке сьогодні здійснює аналіз інвестиційних ініціатив, готує до проведення конкурси із залучення інвестора, а також супроводжує за принципом «єдиного вікна» всі етапи реалізації інвестиційного проєкту. Інформація про актуальні та заплановані інвестиційні проєкти міста постійно оновлюється на веб-порталі investinkyiv.gov.ua.

Наразі Київ активно готується до представлення на одній із найбільших у світі виставок нерухомості MIPIM-2020, що цього року відбудеться у французькому місті Канни 10-13 березня. На виставковому стенді столиці заплановано проведення презентацій міських інвестиційних проєктів, девелоперських та інших програм приватних компаній, які успішно працюють у Києві. На стенді також відбудуться двосторонні ділові зустрічі з потенційними інвесторами для спорудження в місті Києві нових інфраструктурних об’єктів. Київ бере участь у Міжнародній виставці нерухомості MIPIM із 2004 року.