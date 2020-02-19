Країни ЄС у Раді безпеки ООН виступили із заявою на підтримку України



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Члени ЄС засудили незаконну анексію Криму, а також дестабілізацію окремих районів Донецької та Луганської областей

Країни ЄС – нинішні члени Ради безпеки ООН, цілковито підтримують незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах

Країни Євросоюзу — члени Ради безпеки ООН після засідання Радбезу, на якому обговорювалося виконання Мінських угод, виступили з заявою на підтримку України.

Як повідомляє «Укрінформ», заяву зачитав постійний представник Естонії при ООН Свен Юргенсон.

«Країни ЄС – нинішні члени Ради безпеки ООН Бельгія, Естонія, Франція, Німеччина та Польща цілковито підтримують незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах, — ідеться в заяві. — Ми засуджуємо незаконну анексію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також дестабілізацію окремих районів Донецької та Луганської областей».

У заяві відзначається, що Росія здійснює фінансову та військову підтримку самопроголошених так званих ДНР та ЛНР, порушує фундаментальні принципи міжнародного права, внаслідок чого 3,5 мільйона осіб потребують гуманітарної допомоги та захисту.

Крани ЄС у Радбезі ООН також вітають результати Паризького саміту в Нормандському форматі 9 грудня 2019 року, де було підтверджено, що Мінські домовленості мають лежати в основі подальшої роботи з вирішення конфлікту

Нагадаємо, у вівторок ввечері у Нью-Йорку відбулося засідання Радбезу ООН: Україна порушила питання наступу підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі.

Україна в ООН озвучила бойові втрати на Донбасі з початку року.

США також пообіцяли не знімати санкції з РФ до повернення Україні захопленої території.