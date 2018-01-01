Африканська атмосфера. Яскраві вуличні фото столиці Кенії Найробі

Кенійський фотограф Кабута Каго проводить для користувачів Інтернетом віртуальну екскурсію вулицями міста

На цих яскравих знімках столиці Кенії Найробі представлена вся кенійська еклектика. Грають діти, танцюють жінки, воїни демонструють свій яскравий одяг. Люди на фото виглядають гармонійними незалежно від того, чим вони займаються: розмальовують гарбуза, стрижуть клієнта на вулиці або роблять взуття зі старих покришок. [GALLERY_BLOCK] Найробі



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Кенійський фотограф Кабута Каго проводить для користувачів Інтернетом віртуальну екскурсію вулицями міста

На цих яскравих знімках столиці Кенії Найробі представлена вся кенійська еклектика. Грають діти, танцюють жінки, воїни демонструють свій яскравий одяг.

Люди на фото виглядають гармонійними незалежно від того, чим вони займаються: розмальовують гарбуза, стрижуть клієнта на вулиці або роблять взуття зі старих покришок.

Найробі (на масайському - «вода») - столиця Кенії, найбільший місто в Східній Африці, населення становить 3-4 млн чоловік і більше (точніше підрахувати важко, через величезну кількість нетрів в передмісті). Місто називають світовою столицею сафарі. Національний парк Найробі, заповідник Масаї-Мара та інші природні території - гарне місце для сотень видів тварин Африки.

Місцеве населення ділиться на племінних жителів і городян. Ці два способи життя часто зовсім не перетинаються, а коли зближення відбувається, то відбуваються цікаві речі.

Джерело: dymontiger.livejournal.com