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  3. «All you need is борщ»: соцмережі тішаться рішенням ЮНЕСКО
рус
    Фото

    «All you need is борщ»: соцмережі тішаться рішенням ЮНЕСКО

    «All you need is борщ»: соцмережі тішаться рішенням ЮНЕСКО
    фото із соцмереж

    Українці жартують, що у понеділок у Верховну Раду урочисто внесуть каструлю борщу

    Міжурядовий комітет з охорони нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО ухвалив рішення щодо українського борщу. Відтепер суспільне явище «Культура приготування українського борщу» було включене до Списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує негайної охорони.

    Українці не можуть натішитися такою новиною і традиційно створили безліч жартів про історичне рішення ЮНЕСКО.

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    «All you need is борщ»: соцмережі тішаться рішенням ЮНЕСКО
    «All you need is борщ»: соцмережі тішаться рішенням ЮНЕСКО
    «All you need is борщ»: соцмережі тішаться рішенням ЮНЕСКО
    «All you need is борщ»: соцмережі тішаться рішенням ЮНЕСКО
    «All you need is борщ»: соцмережі тішаться рішенням ЮНЕСКО
    «All you need is борщ»: соцмережі тішаться рішенням ЮНЕСКО
    «All you need is борщ»: соцмережі тішаться рішенням ЮНЕСКО
    «All you need is борщ»: соцмережі тішаться рішенням ЮНЕСКО
    «All you need is борщ»: соцмережі тішаться рішенням ЮНЕСКО
    «All you need is борщ»: соцмережі тішаться рішенням ЮНЕСКО
    «All you need is борщ»: соцмережі тішаться рішенням ЮНЕСКО
    «All you need is борщ»: соцмережі тішаться рішенням ЮНЕСКО
    «All you need is борщ»: соцмережі тішаться рішенням ЮНЕСКО
    «All you need is борщ»: соцмережі тішаться рішенням ЮНЕСКО
    «All you need is борщ»: соцмережі тішаться рішенням ЮНЕСКО

    Користувачі соцмереж жартують: «хто не скинувся на «Байрактари», все життя їстиме борщ без солі», а також, що у понеділок до Верховної Ради урочисто занесуть каструлю борщу.

    Раніше речниця МЗС країни-агресора Марія Захарова навіть звинуватила українців у нацизмі та ксенофобії через невизнання російського походження борщу.

    А ще Росія запустила проєкт «Розкуси Росію», в якому український борщ видавали за власну страву.

    Читайте також: В Україні може з'явитись День борщу
    Теги: росія окупанти війна ЮНЕСКО українці культура Україна окупація борщ #stoprussia
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    «All you need is борщ»: соцмережі тішаться рішенням ЮНЕСКО