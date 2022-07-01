«All you need is борщ»: соцмережі тішаться рішенням ЮНЕСКО

Українці жартують, що у понеділок у Верховну Раду урочисто внесуть каструлю борщу

Міжурядовий комітет з охорони нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО ухвалив рішення щодо українського борщу. Відтепер суспільне явище «Культура приготування українського борщу» було включене до Списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує негайної охорони.

Українці не можуть натішитися такою новиною і традиційно створили безліч жартів про історичне рішення ЮНЕСКО.

Користувачі соцмереж жартують: «хто не скинувся на «Байрактари», все життя їстиме борщ без солі», а також, що у понеділок до Верховної Ради урочисто занесуть каструлю борщу.

Раніше речниця МЗС країни-агресора Марія Захарова навіть звинуватила українців у нацизмі та ксенофобії через невизнання російського походження борщу.

А ще Росія запустила проєкт «Розкуси Росію», в якому український борщ видавали за власну страву.