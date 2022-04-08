Захарова заявила, що напад на Україну РФ вчинила через борщ (відео)

Марія Захарова каже, що українці начебто засекречували рецепт борщу і забороняли кулінарні книги

«Засекречування рецепту борщу – це і є нацизм, ксенофобія, екстремізм» – речниця МЗС РФ

Речниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова відзначилася шокуючою заявою. Вона сказала, що Росія вирішила напасти на Україну через борщ.

Буцімто в Україні засекречували рецепт страви, забороняли кулінарні книги і не хотіли ділитися секретами приготування. Мовляв, ситуація з борщем – одна з характеристик того, як українці відстоювали свою культурну спадщину.

Кандидатка історичних наук Захарова стверджує, що страва має належати всім, та Україна її нахабно присвоїла. А отже, ми ксенофоби та екстремісти. Відтак Росія напала на нас зі своєю «спецоперацією».

«На компроміс іти не хотіли. Так це і є ксенофобія, нацизм, екстремізм у всіх видах», – заявила Захарова.

Нагадаємо, у Росія напали на Нобелівського лауреата. Стали відомі виконавці та причина.

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