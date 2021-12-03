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    В Україні може з'явитись День борщу

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    День борщу пропонується святкувати у другу суботу вересня - В Україні може з'явитись День борщу
    День борщу пропонується святкувати у другу суботу вересня
    фото з відкритих джерел

    Нардепи пропонують встановити День українського борщу та проводити відповідний фестиваль

    У Верховній Раді України зареєстровано проєкт постанови про встановлення Дня борщу в Україні. Як зазначають автори ідеї, запровадження Дня борщу забезпечить охорону культурної спадщини та популяризації української культури в світі.

    День українського борщу пропонують відзначати щорічно у другу суботу вересня. В рамках свята пропонується проведення фестивалів та змагань із приготування традиційного українського борщу у всіх регіонах України.

    Зараз ініціатива розглядається комітетом Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.

    «Встановлення Дня українського борщу – дня, коли українці готують, їдять, діляться рецептами борщу та таким чином обмінюються цінною культурологічною інформацією, покликане забезпечити збереження і вшанування традиційної української кухні та культури, тяглість культурної традиції», – йдеться в пояснювальній записці до постанови.

    «Місяць тому то все було на рівні моєї мрії, з якою я жив декілька років. Після того, як я поділився цією ідеєю з оточуючими, то вона стала мрією й інших українців... І якщо Верховна рада її ухвалить (постанову- ред.), то ми, українці, матимемо свято, в яке зашито трохи більше, ніж просто страва. Там частина нашої національної ідентичності і можливість зберегти свої традиції на довгі сторіччя», – написав відомий шеф-кухар Євген Клопотенко у Facebook.

    За задумом Клопотенка це може бути день, коли всі українці варять у себе вдома борщ.

    У 2019 журнал Forbes склав статтю, в якій мандрівникам рекомендували відвідати Київ. Одним з обов'язкових пунктів програми відвідування столиці України в статті значилася необхідність спробувати справжній український борщ.

    Нагадаємо, у вересні кияни запропонували місця для встановлення скульптури борщу.

    Серед запропонованих локацій найпопулярнішими є:

    • Житній ринок,
    • Поштова площа,
    • Контрактова площа,
    • Бессарабка,
    • парк імені Тараса Шевченка,
    • Арка дружби народів тощо.

    Цього року на Херсонщині запровадили День борщу.

    Раніше міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що Росія запустила проєкт «Розкуси Росію», в якому український борщ знову видають за власну страву.

    У березні Україна направила в офіс ЮНЕСКО досьє на український борщ.

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    Теги: Верховна Рада історія свята українці Україна фестиваль традиції борщ
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    В Україні може з'явитись День борщу