В Україні може з'явитись День борщу

Нардепи пропонують встановити День українського борщу та проводити відповідний фестиваль

У Верховній Раді України зареєстровано проєкт постанови про встановлення Дня борщу в Україні. Як зазначають автори ідеї, запровадження Дня борщу забезпечить охорону культурної спадщини та популяризації української культури в світі.

День українського борщу пропонують відзначати щорічно у другу суботу вересня. В рамках свята пропонується проведення фестивалів та змагань із приготування традиційного українського борщу у всіх регіонах України.

Зараз ініціатива розглядається комітетом Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.

«Встановлення Дня українського борщу – дня, коли українці готують, їдять, діляться рецептами борщу та таким чином обмінюються цінною культурологічною інформацією, покликане забезпечити збереження і вшанування традиційної української кухні та культури, тяглість культурної традиції», – йдеться в пояснювальній записці до постанови.

«Місяць тому то все було на рівні моєї мрії, з якою я жив декілька років. Після того, як я поділився цією ідеєю з оточуючими, то вона стала мрією й інших українців... І якщо Верховна рада її ухвалить (постанову- ред.), то ми, українці, матимемо свято, в яке зашито трохи більше, ніж просто страва. Там частина нашої національної ідентичності і можливість зберегти свої традиції на довгі сторіччя», – написав відомий шеф-кухар Євген Клопотенко у Facebook.

За задумом Клопотенка це може бути день, коли всі українці варять у себе вдома борщ.

У 2019 журнал Forbes склав статтю, в якій мандрівникам рекомендували відвідати Київ. Одним з обов'язкових пунктів програми відвідування столиці України в статті значилася необхідність спробувати справжній український борщ.

Нагадаємо, у вересні кияни запропонували місця для встановлення скульптури борщу.

Серед запропонованих локацій найпопулярнішими є:

Житній ринок,

Поштова площа,

Контрактова площа,

Бессарабка,

парк імені Тараса Шевченка,

Арка дружби народів тощо.

Цього року на Херсонщині запровадили День борщу.

Раніше міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що Росія запустила проєкт «Розкуси Росію», в якому український борщ знову видають за власну страву.

У березні Україна направила в офіс ЮНЕСКО досьє на український борщ.

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