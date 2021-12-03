В Україні може з'явитись День борщу
Нардепи пропонують встановити День українського борщу та проводити відповідний фестиваль
У Верховній Раді України зареєстровано проєкт постанови про встановлення Дня борщу в Україні. Як зазначають автори ідеї, запровадження Дня борщу забезпечить охорону культурної спадщини та популяризації української культури в світі.
День українського борщу пропонують відзначати щорічно у другу суботу вересня. В рамках свята пропонується проведення фестивалів та змагань із приготування традиційного українського борщу у всіх регіонах України.
Зараз ініціатива розглядається комітетом Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.
«Встановлення Дня українського борщу – дня, коли українці готують, їдять, діляться рецептами борщу та таким чином обмінюються цінною культурологічною інформацією, покликане забезпечити збереження і вшанування традиційної української кухні та культури, тяглість культурної традиції», – йдеться в пояснювальній записці до постанови.
«Місяць тому то все було на рівні моєї мрії, з якою я жив декілька років. Після того, як я поділився цією ідеєю з оточуючими, то вона стала мрією й інших українців... І якщо Верховна рада її ухвалить (постанову- ред.), то ми, українці, матимемо свято, в яке зашито трохи більше, ніж просто страва. Там частина нашої національної ідентичності і можливість зберегти свої традиції на довгі сторіччя», – написав відомий шеф-кухар Євген Клопотенко у Facebook.
За задумом Клопотенка це може бути день, коли всі українці варять у себе вдома борщ.
У 2019 журнал Forbes склав статтю, в якій мандрівникам рекомендували відвідати Київ. Одним з обов'язкових пунктів програми відвідування столиці України в статті значилася необхідність спробувати справжній український борщ.
Нагадаємо, у вересні кияни запропонували місця для встановлення скульптури борщу.
Серед запропонованих локацій найпопулярнішими є:
- Житній ринок,
- Поштова площа,
- Контрактова площа,
- Бессарабка,
- парк імені Тараса Шевченка,
- Арка дружби народів тощо.
Цього року на Херсонщині запровадили День борщу.
Раніше міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що Росія запустила проєкт «Розкуси Росію», в якому український борщ знову видають за власну страву.
У березні Україна направила в офіс ЮНЕСКО досьє на український борщ.