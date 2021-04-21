Росія знову намагається привласнити український борщ, – Ткаченко

Ткаченко наголосив, що борщ – етнічна українська страва

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що Росія запустила проєкт «Розкуси Росію», в якому український борщ знову видають за власну страву. Про це він написав у своєму Telegram.

«У РФ вкотре намагаються привласнити нашу національну страву. На платформі Google Arts & Culture запустили проєкт під назвою «Розкуси Росію», – зазначив він.

За його словами, там презентовано десятку кращих «російських страв, що увійшли в історію». Росіяни серед «споконвічних російських страв» вказали і український борщ.

Ткаченко наголосив, що борщ – етнічна українська страва.

«Привласнювати території, минуле, етноси – в дусі кремлівців вже більше сотні років», – написав він.

Міністр зауважив, що Міністерство культури та інформаційної політики протистоїть всім фейкам про «досягнення» росіян, коли вони намагаються в українців їх вкрасти.

«Саме тому, «культура приготування українського борщу« подана нами на розгляд, як нематеріальна спадщина ЮНЕСКО. Впевнений, світ визнає нашу національну страву. Скільки інтернет–сторінок з рекламою борщу не створюй, все одно російським він не буде!», – наголосив Ткаченко.

Нещодавно український борщ потрапив у список 20 найкращих супів у світі. Видання CNN склало цей список і український борщ в ньому згадується одним з перших – одразу після нігерійського банга і в’єтнамського фо.

Нагадаємо, що борщу повернули українську «прописку» у турецькій Вікіпедії.