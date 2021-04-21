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    Росія знову намагається привласнити український борщ, – Ткаченко

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    Українські шеф-кухарі ведуть кампанію, націлену визнати український борщ частиною світової культурної спадщини ЮНЕСКО - Росія знову намагається привласнити український борщ, – Ткаченко
    Українські шеф-кухарі ведуть кампанію, націлену визнати український борщ частиною світової культурної спадщини ЮНЕСКО
    Фото з відкритих джерел

    Ткаченко наголосив, що борщ – етнічна українська страва

    Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що Росія запустила проєкт «Розкуси Росію», в якому український борщ знову видають за власну страву. Про це він написав у своєму Telegram.

    «У РФ вкотре намагаються привласнити нашу національну страву. На платформі Google Arts & Culture запустили проєкт під назвою «Розкуси Росію», – зазначив він.

    За його словами, там презентовано десятку кращих «російських страв, що увійшли в історію». Росіяни серед «споконвічних російських страв» вказали і український борщ.

    Ткаченко наголосив, що борщ – етнічна українська страва.

    «Привласнювати території, минуле, етноси – в дусі кремлівців вже більше сотні років», – написав він.

    Міністр зауважив, що Міністерство культури та інформаційної політики протистоїть всім фейкам про «досягнення» росіян, коли вони намагаються в українців їх вкрасти.

    «Саме тому, «культура приготування українського борщу« подана нами на розгляд, як нематеріальна спадщина ЮНЕСКО. Впевнений, світ визнає нашу національну страву. Скільки інтернет–сторінок з рекламою борщу не створюй, все одно російським він не буде!», – наголосив Ткаченко.

    Нещодавно український борщ потрапив у список 20 найкращих супів у світі. Видання CNN склало цей список і український борщ в ньому згадується одним з перших – одразу після нігерійського банга і в’єтнамського фо.

    Нагадаємо, що борщу повернули українську «прописку» у турецькій Вікіпедії.

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    Теги: Росія ЮНЕСКО культура Олександр Ткаченко борщ
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