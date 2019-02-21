Атмосфера свята та казки. Неймовірно яскраві фото з карнавалу у Венеції



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Венеціанський карнавал з року в рік приваблює тисячі туристів

16 лютого в Венеція, Італія, стартував барвистий карнавал, який триватиме до 5 березня. Щорічне костюмоване свято розпочалося з традиційного параду човнів в Каннареджо.

Венеціанський карнавал з року в рік приваблює тисячі туристів, які хочуть поринути в дивовижну атмосферу свята та казки. Це одна з найбільш очікуваних подій року не тільки для Венеції, але і для всієї Італії.