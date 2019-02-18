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    Поліція Неаполя затримала 30 осіб за зв'язки з мафією

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    Клан &laquo;Секуіно&raquo; веде боротьбу за контроль над районом Ріоні Саніта - Поліція Неаполя затримала 30 осіб за зв'язки з мафією
    Клан «Секуіно» веде боротьбу за контроль над районом Ріоні Саніта

    На думку слідства, затримані виконували накази лідерів клану

    У ході рейду в Неаполі італійські карабінери затримали 30 осіб за підозрою у зв'язках з мафіозним кланом «Секуіно». Про це повідомляє агентство ANSA.

    Зазначено, що правоохоронці отримали дві постанови про арешт. У документах наголошується, що підозрюваним закидають зв'язки з мафією, вимагання, а також незаконну торгівлю зброєю і наркотиками.

    Так, клан «Секуіно» веде боротьбу за контроль над районом Ріоні Саніта, який розташований на північ від історичного центру Неаполя.

    На думку слідства, затримані виконували накази лідерів клану - братів Сальваторе і Миколи Секуіно. При цьому брати зараз відбувають покарання у в'язниці.

    Нагадаємо, на початку грудня 2018 року правоохоронці Німеччини, Бельгії та Іспанії провели масштабну спецоперацію у справі про наркоторгівлю, шахрайство і зв'язки з італійським мафіозним угрупуванням «Ндрангета», в результаті якої у ФРН затримали 14 осіб.

     

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