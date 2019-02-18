Поліція Неаполя затримала 30 осіб за зв'язки з мафією



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Клан «Секуіно» веде боротьбу за контроль над районом Ріоні Саніта

На думку слідства, затримані виконували накази лідерів клану

У ході рейду в Неаполі італійські карабінери затримали 30 осіб за підозрою у зв'язках з мафіозним кланом «Секуіно». Про це повідомляє агентство ANSA.

Зазначено, що правоохоронці отримали дві постанови про арешт. У документах наголошується, що підозрюваним закидають зв'язки з мафією, вимагання, а також незаконну торгівлю зброєю і наркотиками.

Так, клан «Секуіно» веде боротьбу за контроль над районом Ріоні Саніта, який розташований на північ від історичного центру Неаполя.

На думку слідства, затримані виконували накази лідерів клану - братів Сальваторе і Миколи Секуіно. При цьому брати зараз відбувають покарання у в'язниці.

Нагадаємо, на початку грудня 2018 року правоохоронці Німеччини, Бельгії та Іспанії провели масштабну спецоперацію у справі про наркоторгівлю, шахрайство і зв'язки з італійським мафіозним угрупуванням «Ндрангета», в результаті якої у ФРН затримали 14 осіб.