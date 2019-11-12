Австралія потерпає від масштабних лісових пожеж. Фотогалерея
Щонайменше 100 будинків були зруйновані в результаті лісових пожеж
Понад 35 людей отримали поранення, в тому числі серед постраждалих є 16 пожежників
На території австралійських штатах Квінсленд та Новий Південний Уельс введено режим надзвичайної ситуація через сильні лісові пожежі.
Зокрема, у штаті Новий Південний Уельс вирують 64 лісові пожежі, а 40 з них залишаються нелокалізованими. Місцевих жителів готують до евакуації.
Варто зазначити, що щонайменше 100 будинків були зруйновані в результаті лісових пожеж, при цьому три людини загинули і п'ять пропали безвісти.
Понад 35 людей отримали поранення, в тому числі серед постраждалих є 16 пожежників. Прогнозується значне поширення вогню через спеку та сильний вітер.