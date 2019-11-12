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    Фото

    Австралія потерпає від масштабних лісових пожеж. Фотогалерея

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    Щонайменше 100 будинків були зруйновані в результаті лісових пожеж - Австралія потерпає від масштабних лісових пожеж. Фотогалерея
    Щонайменше 100 будинків були зруйновані в результаті лісових пожеж

    Понад 35 людей отримали поранення, в тому числі серед постраждалих є 16 пожежників

    На території австралійських штатах Квінсленд та Новий Південний Уельс введено режим надзвичайної ситуація через сильні лісові пожежі.

    Зокрема, у штаті Новий Південний Уельс вирують 64 лісові пожежі, а 40 з них залишаються нелокалізованими. Місцевих жителів готують до евакуації.

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    Австралія потерпає від масштабних лісових пожеж. Фотогалерея
    Австралія потерпає від масштабних лісових пожеж. Фотогалерея
    Австралія потерпає від масштабних лісових пожеж. Фотогалерея
    Австралія потерпає від масштабних лісових пожеж. Фотогалерея
    Австралія потерпає від масштабних лісових пожеж. Фотогалерея
    Австралія потерпає від масштабних лісових пожеж. Фотогалерея
    Австралія потерпає від масштабних лісових пожеж. Фотогалерея
    Австралія потерпає від масштабних лісових пожеж. Фотогалерея
    Австралія потерпає від масштабних лісових пожеж. Фотогалерея
    Австралія потерпає від масштабних лісових пожеж. Фотогалерея
    Австралія потерпає від масштабних лісових пожеж. Фотогалерея
    Австралія потерпає від масштабних лісових пожеж. Фотогалерея
    Австралія потерпає від масштабних лісових пожеж. Фотогалерея
    Австралія потерпає від масштабних лісових пожеж. Фотогалерея
    Австралія потерпає від масштабних лісових пожеж. Фотогалерея
    Австралія потерпає від масштабних лісових пожеж. Фотогалерея
    Австралія потерпає від масштабних лісових пожеж. Фотогалерея

    Варто зазначити, що щонайменше 100 будинків були зруйновані в результаті лісових пожеж, при цьому три людини загинули і п'ять пропали безвісти.

    Понад 35 людей отримали поранення, в тому числі серед постраждалих є 16 пожежників. Прогнозується значне поширення вогню через спеку та сильний вітер.

    пожежа Австралія
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