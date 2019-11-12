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    У Києві чоловік підпалив себе у залі ігрових автоматів

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    Інцидент стався у залі ігрових автоматів &laquo;Лото Золото&raquo;&nbsp; - У Києві чоловік підпалив себе у залі ігрових автоматів
    Інцидент стався у залі ігрових автоматів «Лото Золото» 
    Фото: Інформатор

    Чоловік отримав несерйозні опіки

    У ніч на вівторок, 12 листопада, на вулиці Попудренка, 9А у Києві стався незвичайний інцидент: чоловік зайшов у зал ігрових автоматів і намагався покінчити життя самогубством. Постраждалого госпіталізували в лікарню.

    Це сталося близько 4:30, повідомляє Інформатор.

    Чоловік зайшов у зал ігрових автоматів «Лото Золото» і зі словами «Зараз ви згорите разом зі мною» облив себе рідиною для розпалювання багаття і підпалив. Чоловіка відразу ж загасили і викликали екстрені служби. Він отримав несерйозні опіки, але допомога медиків знадобилася.

    Потерпілий перебував у неадекватному стані і відмовлявся пояснювати, що сталося. Йому близько 25 років.

    У момент підпалу в закладі був лише адміністратор і один відвідувач. Ніхто не постраждав.

    Деталі того, що сталося, з'ясовуються.

    Як повідомлялося, влітку цього року на Київщині в селі Підгірці 72-річний пенсіонер посварився з дружиною, облився займистою речовиною та підпалив.

    пожежа Київ самогубство чоловік
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