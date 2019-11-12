У Києві чоловік підпалив себе у залі ігрових автоматів



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Інцидент стався у залі ігрових автоматів «Лото Золото» Фото: Інформатор

Чоловік отримав несерйозні опіки

У ніч на вівторок, 12 листопада, на вулиці Попудренка, 9А у Києві стався незвичайний інцидент: чоловік зайшов у зал ігрових автоматів і намагався покінчити життя самогубством. Постраждалого госпіталізували в лікарню.

Це сталося близько 4:30, повідомляє Інформатор.

Чоловік зайшов у зал ігрових автоматів «Лото Золото» і зі словами «Зараз ви згорите разом зі мною» облив себе рідиною для розпалювання багаття і підпалив. Чоловіка відразу ж загасили і викликали екстрені служби. Він отримав несерйозні опіки, але допомога медиків знадобилася.

Потерпілий перебував у неадекватному стані і відмовлявся пояснювати, що сталося. Йому близько 25 років.

У момент підпалу в закладі був лише адміністратор і один відвідувач. Ніхто не постраждав.

Деталі того, що сталося, з'ясовуються.

Як повідомлялося, влітку цього року на Київщині в селі Підгірці 72-річний пенсіонер посварився з дружиною, облився займистою речовиною та підпалив.