У Києві під час пожежі у квартирі загинув чоловік (фото, відео)



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Горіла двокімнатна квартира на 14 поверсі багатоповерхівки Фото: Інформатор

Займання почалося в районі дивана, де було знайдено тіло чоловіка

У понеділок, 11 листопада, увечері на проспекті Перемоги, 114/2 у Святошинському районі Києва сталася пожежа: горіла двокімнатна квартира на 14 поверсі 16-поверхового будинку.

Виклик на лінію «101» надійшов близько 20:40. Про це повідомляє Інформатор.

Як розповіла жінка, яка живе в цій квартирі, вона з дитиною пішла в магазин. Коли вони поверталися додому, то хлопчик побачив, що з вікна їхньої квартири йде густий дим. Після цього і викликали пожежників.

Рятувальники встановили, що осередок займання знаходився в одній з кімнат. Вже о 21:10 пожежу локалізували, а о 21:16 - ліквідували.

У приміщенні вогнеборці знайшли чоловіка без ознак життя. Особа загиблого встановлена, йому було 40 років.

Варто зазначити, що пожежа не сильно пошкодила квартиру. Попередньо, займання почалося в районі дивана, тіло знайшли саме там.

Що стало причиною загоряння - мають з'ясувати правоохоронці.

На місці працювали рятувальники, патрульні, медики та слідчо-оперативні групи районного та Головного управління поліції. Деталі події встановлюються.