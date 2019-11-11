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    На складах на Печерську сталася пожежа (фото)

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    Рятувальники за годину ліквідували пожежу - На складах на Печерську сталася пожежа (фото)
    Рятувальники за годину ліквідували пожежу
    Фото: ДСНС

    Займання сталося у приміщенні, де зберігалися шини

    У понеділок, 11 листопада сталася пожежа у 5-поверховій складській будівлі одного із підприємств по Залізничному шосе у Печерському районі Києва. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 15:05.

    По прибуттю на місце події перших пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що займання сталося на 5-му поверсі в приміщенні, де зберігались шини, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

    О 15:36 пожежу площею 40 кв. м було локалізовано, а о 16:02 – ліквідовано.

    На місці події працювало 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 40 чоловік особового складу підрозділів ГУ ДСНС у Києві.

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    На складах на Печерську сталася пожежа (фото)
    На складах на Печерську сталася пожежа (фото)

    На щастя ніхто не постраждав.

    Наразі обставини виникнення пожежі з’ясовуються.

    пожежа Київ ДСНС рятувальники
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