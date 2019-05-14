Багато бруду та позитиву. В Англії пройшли екстримальні перегони «Maldon Mud Race 2019»



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Гонка проходить з 1973 року, всі зібрані кошти вже традиційно підуть на благодійність

12 травня в Малдоні, Східна Англія, пройшов щорічний забіг по бруду «Maldon Mud Race 2019». У гонці взяли участь сотні людей з різних країн Європи. Учасникам треба було подолати 400-метрову дистанцію в гирлі річки Блекуотер в Ессексі під час відливу. Гонка може проходити тільки під час відливу, коли вода досить низька, щоб дозволити учасникам безпечно бігти через річку до протилежного берега і назад.

Ця гонка проходить з 1973 року, всі зібрані кошти підуть на благодійність. У минулому році на гонці були присутні майже 20 тисяч чоловік і було зібрано більше 35 тисяч фунтів стерлінгів.