Порошенко вже отримав 50 тисяч фунтів компенсації від BBC



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Президент України Петро Порошенко Фото: Главком

Порошенко зауважив, що всі кошти від ВВС будуть перераховані на благодійність

Президент України Петро Порошенко вже отримав перший транш у вигляді 50 тисяч фунтів компенсації від британської телерадіокомпанії BBC.

Про це Порошенко написав у Twitter.

«Я виграв суд проти BBC і захистив честь свою та України. І сьогодні на мій рахунок надійшов перший транш в 50 тисяч фунтів, які BBC заплатила за компенсацію як вибачення», - повідомив глава держави.

Порошенко зауважив, що всі кошти будуть перераховані на благодійність.

«Саме так треба захищати правду», - резюмував президент.

Нагадаємо, у березні британська служба BBC вибачилася перед президентом України Петром Порошенком і погодилася виплатити відшкодування за некоректний матеріал.

Йдеться про текст, у якому йшлося про те, що сторона Петра Порошенка заплатила гроші за те, аби продовжити його зустріч з президентом США Дональдом Трампом. У ньому зазначали, що за це адвокату Дональда Трампа Майклу Коену перерахували 400 тисяч доларів.

Статтю опублікували на сайті ВВС у травні 2018 року, однак невдовзі видалили. Ця інформація також звучала у програмі BBC на телебаченні.

Після цього Порошенко подав до суду на BBC за матеріал про оплату ним зустріч зі з Трампом. У позові зазначалося, що BBC відмовилось опублікувати спростування або вибачення.