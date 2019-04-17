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    Порошенко вже отримав 50 тисяч фунтів компенсації від BBC

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    Президент України Петро Порошенко - Порошенко вже отримав 50 тисяч фунтів компенсації від BBC
    Президент України Петро Порошенко
    Фото: Главком

    Порошенко зауважив, що всі кошти від ВВС будуть перераховані на благодійність

    Президент України Петро Порошенко вже отримав перший транш у вигляді 50 тисяч фунтів компенсації від британської телерадіокомпанії BBC.

    Про це Порошенко написав у Twitter.

    «Я виграв суд проти BBC і захистив честь свою та України. І сьогодні на мій рахунок надійшов перший транш в 50 тисяч фунтів, які BBC заплатила за компенсацію як вибачення», - повідомив глава держави.

    Порошенко зауважив, що всі кошти будуть перераховані на благодійність.

    «Саме так треба захищати правду», - резюмував президент.

    Нагадаємо, у березні британська служба BBC вибачилася перед президентом України Петром Порошенком і погодилася виплатити відшкодування за некоректний матеріал.

    Йдеться про текст, у якому йшлося про те, що сторона Петра Порошенка заплатила гроші за те, аби продовжити його зустріч з президентом США Дональдом Трампом. У ньому зазначали, що за це адвокату Дональда Трампа Майклу Коену перерахували 400 тисяч доларів.

    Статтю опублікували на сайті ВВС у травні 2018 року, однак невдовзі видалили. Ця інформація також звучала у програмі BBC на телебаченні.

    Після цього Порошенко подав до суду на BBC за матеріал про оплату ним зустріч зі з Трампом. У позові зазначалося, що BBC відмовилось опублікувати спростування або вибачення.

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