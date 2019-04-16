Вінничан запрошують на благодійний аукціон та концерт у рамках акції «Серце до серця»



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Вихованці закладів культури міста приймуть участь у благодійній акції

19 квітня о 15:00 на площі Європейській розпочнеться захід у рамках XІV Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця». Тут проходитимуть майстер-класи, виступатимуть аніматори, працюватиме команда Smile-волонтерів.

На площі відбудеться концерт, серед виступаючих – вихованці закладів культури міста. Крім того, всі бажаючі зможуть взяти участь у благодійному аукціоні. Організатор заходу – Всеукраїнський благодійний фонд «Серце до серця» у Вінницькій області.

Нагадаємо, що з 1 по 30 квітня проходитиме XІV Всеукраїнська благодійна акція «Серце до серця». В цьому році її мета – збір коштів для закупівлі кардіологічного обладнання у дитячі лікарні. Вся Україна об’єднається для того, щоб допомогти дітям з хворобами серця.

Благодійний внесок можна зробити, поклавши кошти у скриньку волонтерів, які ходитимуть містом, або ж зробити внесок онлайн через сайт Благодійного фонду «Серце до серця». Там є спеціальний розділ «Зробити внесок онлайн».

Також можна перерахувати кошти на єдиний рахунок фонду. Реквізити наступні: р/р 2600501306399 в ПАТ «КредоБанк», МФО 325365, ЄДРПОУ 34354227, призначення платежу: «Для Вінницької області. Благодійний внесок на придбання медичного обладнання».