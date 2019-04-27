Кіберполіція викрила чоловіка у викраденні 2,2 млн грн благодійних коштів
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Розсилка
Правоохоронці задокументували близько 40 випадків злочинів
У Кіровоградській області кіберполіція викрила чоловіка у крадіжці 2,2 мільйонів гривень благодійних коштів.
Про це йдеться на сайт департаменту Кіберполіції.
Зазначається, що 30-річний чоловік знаходив жертв в соціальних мережах або у телевізійних сюжетах про збір грошей на лікування дітей та тяжкохворих.
Правоохоронці задокументували близько 40 випадків його злочинів. Поліцейські встановили, що зловмисник, по одній зі своїх численних схем, блокував роботу сім-карт потерпілих, а потім, замінивши номер, до якого була прив'язана карта, отримував доступ до мобільного банкінгу і знімав гроші з рахунку.
Якщо сім-карта не була підв'язаною ні до однієї платіжної картки, шахрай входив в акаунт потерпілого в соціальних мережах і, використовуючи розділ «забув пароль», міняв встановлений користувачем пароль.
Далі він продовжував листування з громадянами, які хотіли пожертвувати гроші, і вказував підконтрольні йому реквізити для пересилання коштів.
Всі фінансові операції шахрай записував на окремому аркуші паперу. Так, згідно з наявними записами, тільки в одній з родин він викрав 50 000 гривень, призначених на лікування.
Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу.
Нагадаємо, шахраї у соцмережах проводять «призові опитування» для крадіжки коштів.