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    Брудно, але весело. В Уельсі пройшов чемпіонат світу з підводного плавання в болоті

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    Брудно, але весело. В Уельсі пройшов чемпіонат світу з підводного плавання в болоті

    Завдання учасників змагань - якомога швидше проплисти 110 метрів в брудній воді, якою наповнені дві траншеї

    Минулої неділі в містечку Ллануртід-Уеллс в Південному Уельсі пройшов Чемпіонат світу з підводного плавання в болоті. Сотні спортсменів в маскарадних костюмах, надівши ласти і трубку для підводного плавання, стрибнули в заповнену водою траншею.

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    Брудно, але весело. В Уельсі пройшов чемпіонат світу з підводного плавання в болоті
    Брудно, але весело. В Уельсі пройшов чемпіонат світу з підводного плавання в болоті
    Брудно, але весело. В Уельсі пройшов чемпіонат світу з підводного плавання в болоті
    Брудно, але весело. В Уельсі пройшов чемпіонат світу з підводного плавання в болоті
    Брудно, але весело. В Уельсі пройшов чемпіонат світу з підводного плавання в болоті
    Брудно, але весело. В Уельсі пройшов чемпіонат світу з підводного плавання в болоті
    Брудно, але весело. В Уельсі пройшов чемпіонат світу з підводного плавання в болоті
    Брудно, але весело. В Уельсі пройшов чемпіонат світу з підводного плавання в болоті
    Брудно, але весело. В Уельсі пройшов чемпіонат світу з підводного плавання в болоті
    Брудно, але весело. В Уельсі пройшов чемпіонат світу з підводного плавання в болоті
    Брудно, але весело. В Уельсі пройшов чемпіонат світу з підводного плавання в болоті
    Брудно, але весело. В Уельсі пройшов чемпіонат світу з підводного плавання в болоті
    Брудно, але весело. В Уельсі пройшов чемпіонат світу з підводного плавання в болоті
    Брудно, але весело. В Уельсі пройшов чемпіонат світу з підводного плавання в болоті
    Брудно, але весело. В Уельсі пройшов чемпіонат світу з підводного плавання в болоті
    Брудно, але весело. В Уельсі пройшов чемпіонат світу з підводного плавання в болоті
    Брудно, але весело. В Уельсі пройшов чемпіонат світу з підводного плавання в болоті
    Брудно, але весело. В Уельсі пройшов чемпіонат світу з підводного плавання в болоті
    Брудно, але весело. В Уельсі пройшов чемпіонат світу з підводного плавання в болоті

    Завдання учасників Чемпіонату - якомога швидше проплисти 110 метрів в брудній воді, якою наповнені дві траншеї - по 55 метрів кожна.

    Варто зазначити, що чемпіонат пройшов 34-й рік поспіль. Переможцем в третій раз став учитель малювання середньої школи Ніл Раттер з Суїндона, Уілтсі. Він подолав дистанцію за 1 хвилину і 22 секунди, що на три секунди повільніше, ніж в минулому році.

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