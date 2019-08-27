Корбін обіцяє не допустити виходу Британії із ЄС без угоди



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Голова Лейбористської партії Великої Британії Джеремі Корбін

Ліберальні демократи готові підтримати лейбористів в протистоянні із Джонсоном

Очільник Лейбористської партії Великої Британії Джеремі Корбін обіцяє зробити все необхідне, щоб зупинити вихід країни з ЄС без угоди. Про це пише інформаційне агентство Reuters.

На думку лідера опозиції вихід із ЄС без угоди піде на користь лише групі найбагатших банкірів, потужним корпораціям і США. Відповідна заява була зроблена в колонці для видання The Independent в рамках підготовки Джеремі Корбіна до обговорення із іншими депутатами Палати громад тактики спротиву політиці Бориса Джонсона.

Британський парламент повертається до роботи 3 вересня. В рамках неодноразових голосувань Палата громад фіксувала, що більшість депутатів виступає проти хаотичного виходу Великої Британії із ЄС без угоди. Проте для цього необхідне об’єднання різних політичних сил – включно із готовністю частини консерваторів підтримати опозиційну Лейбористську партію.

Очільниця ліберальних демократів Джо Свінсон заявила про те, що Джеремі Корбін має відмовитися від ідеї очолити новий уряд в разі вотуму недовіри Борису Джонсону. Лише в такому випадку на її думку можна буде гарантувати те, що відповідний вотум недовіри підтримає більшість Палати громад.

Також нагадаємо, що британських ліберальних демократів переконують підтримати Джеремі Корбіна. Відповідну ідею готові підтримати Шотландська національна партія, Партія зелених, Соціал-демократична партія Уельсу. Раніше очільниця ліберальних-демократів Джо Свінсон заявила, що їх політична сила готова підтримати уряд національної єдності на чолі із консерватором Кеном Кларком чи лейбористкою Гаррієт Гарман для попередження виходу із ЄС без угоди.