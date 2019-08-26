100 британських компаній переїхали в Нідерланди через невизначеність з Brexit



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Левова частка компаній переїжджає в Амстердам, деякі в Роттердам

Через невизначеність із Brexit все більше британських компаній обирають Нідерланди, мова йде вже про переїзд 100, ще 325 не відкидають можливості такого кроку. Про це повідомляє NOS.

«Нідерланди набувають все більшої популярності у британських компаній. Через невизначеність щодо Brexit 100 компаній вже перейшли до нашої країни. Близько 325 заявляють, що вони дуже зацікавлені», - повідомляє NOS з посиланням на Нідерландське агентство з іноземних інвестицій (NFIA).

Компанії побоюються наслідків Brexit - чи матимуть вони після нього доступ до європейського ринку. Тож, левова частка компаній переїжджає в Амстердам, деякі в Роттердам.

Йдеться про компанії, пов'язані з інформаційними технологіями, фінансовими послугами, рекламою та навіть ЗМІ, які хочуть зберегти мовлення в ЄС, маючи відповідну ліцензію.

Варто зазначити, що більшість компаній не прощаються з британським ринком, вони переміщують частину своїх компаній, і таким чином залишаються активними на двох ринках.

Раніше повідомлялося, що прем'єр Великої Британії заявив про високу ймовірність Brexit без угоди.

Джерело: Укрінформ