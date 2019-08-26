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    Прем'єр Великої Британії заявив про високу ймовірність Brexit без угоди

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    Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон - Прем'єр Великої Британії заявив про високу ймовірність Brexit без угоди
    Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон
    Фото: GlobalLookPress

    Зі слів Джонсона, в питанні виходу з Євросоюзу «все залежить від наших друзів та партнерів з ЄС»

    Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що вихід Сполученого Королівства з Європейського Союзу без угоди (жорсткий Brexit) усе ймовірніший. Про це повідомляє BBC.

    Зі слів Джонсона, шанси на Brexit без угоди значно зросли останнім часом.

    Він додав, що в питанні виходу з Євросоюзу «все залежить від наших друзів та партнерів з ЄС».

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    Крім того прем'єр Британії вважає, що у разі виходу Великої британії зі складу ЄС без угоди, Лондон не буде юридично зобов'язаний заплатити Брюсселю компенсацію в розмірі 39 млрд фунтів (48 млрд доларів), як це передбачено в договорі про Brexit узгодженому ЄС з урядом екс-прем'єра Британії Терези Мей.

    Він також назвав проект угоди про вихід з ЄС, напрацьований спільно з Євросоюзом його попередницею Тэрезой Мей, «мертвим».

    Своєю чергою президент Європейської ради Дональд Туск заявив британському прем'єр-міністру, що ЄС відкритий для альтернатив, зокрема щодо Ірландії, але вони повинні бути «реалістичними».

    Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп під час зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном на полях саміту G7 пообіцяв «дуже велику» торговельну угоду після Brexit.

    Джерело: РБК-Україна

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    ЄС Дональд Трамп Brexit Велика Британія Дональд Туск президент Борис Джонсон
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