Знесення історичного будинку Уткіна у Києві: відкрито кримінальне провадження

Оцінку законності дій забудовника прокуратура надасть після проведення відповідних експертиз

За фактом демонтажу будинку Уткіна у Києві розпочато кримінальне провадження. Про це ідеться у повідомленні Київської міської прокуратури.

«Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за зверненням громадської організації щодо факту самовільного проведення будівельних робіт, а саме демонтажу будинку Уткіна по вул. Симона Петлюри у Шевченківському районі міста Києва», – вказано у повідомленні.

Відомості про цей факт 10 квітня 2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України (самоправство).

У межах кримінального провадження того ж дня співробітниками поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури проведено огляд місця події, допитано в якості свідків очевидців та витребувано дозвільні документи щодо виконання будівельних робіт.

«Досудове розслідування у кримінальному провадженні на теперішній час триває. Оцінка законності дій забудовника буде надана після отримання відповідей від контролюючих інстанцій», – додали у прокуратурі.

Нагадаємо, 120-річний будинок Уткіна на вулиці Петлюри, 29 у Києві почали зносити 10 квітня.

Замість колишнього прибуткового будинку збираються побудувати 26-поверховий ЖК «‎Апарт-готель Times».

Раніше стало відомо, що кияни з руху «Мапа реновації» розмістили вздовж вулиці Петлюри сітілайти за збереження будинку купця Уткіна, який може бути знесений під час будівництва офісного центру.