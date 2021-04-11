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    Знесення історичного будинку Уткіна у Києві: відкрито кримінальне провадження

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    Знесення історичного будинку Уткіна у Києві: відкрито кримінальне провадження
    Фото: facebook-сторінка Київської міської прокуратури

    Оцінку законності дій забудовника прокуратура надасть після проведення відповідних експертиз

    За фактом демонтажу будинку Уткіна у Києві розпочато кримінальне провадження. Про це ідеться у повідомленні Київської міської прокуратури.

    «Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за зверненням громадської організації щодо факту самовільного проведення будівельних робіт, а саме демонтажу будинку Уткіна по вул. Симона Петлюри у Шевченківському районі міста Києва», – вказано у повідомленні.

    Відомості про цей факт 10 квітня 2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України (самоправство).

    У межах кримінального провадження того ж дня співробітниками поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури проведено огляд місця події, допитано в якості свідків очевидців та витребувано дозвільні документи щодо виконання будівельних робіт.

    «Досудове розслідування у кримінальному провадженні на теперішній час триває. Оцінка законності дій забудовника буде надана після отримання відповідей від контролюючих інстанцій», – додали у прокуратурі.

    Нагадаємо, 120-річний будинок Уткіна на вулиці Петлюри, 29 у Києві почали зносити 10 квітня.

    Замість колишнього прибуткового будинку збираються побудувати 26-поверховий ЖК «‎Апарт-готель Times».

    Раніше стало відомо, що кияни з руху «Мапа реновації» розмістили вздовж вулиці Петлюри сітілайти за збереження будинку купця Уткіна, який може бути знесений під час будівництва офісного центру.

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    Теги: прокуратура документи розслідування кияни будинок мапа
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