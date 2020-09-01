Українські археологи знайшли ще шість монет часів Київської Русі



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Монета після виявлення поблизу смт Городниця Фото: Житомирська археологічна експедиція

Так званий Городницький скарб срібників князя Володимира Святого та Святополка Окаянного наразі налічує 38 монет

Поблизу смт Городниця на Житомирщині, наприкінці серпня знайшли 32 монети часів Київської Русі, археологи виявили ще шість срібників.

Про це повідомляє Спілка археологів України.

«На місці обстеження досліджено об’єкт – яму, в якій було виявлено скарб. В заповненій ямі та у відвалах було виявлено шість цілих та фрагментованих срібників», – зазначив керівник Житомирської археологічної експедиції Інституту археології НАН України Андрій Петраускас.

За його словами, так званий Городницький скарб срібників князя Володимира Святого та Святополка Окаянного наразі налічує 38 монет.

Раніше повідомлялося, що у смт Городниця Новоград-Волинського району Житомирщини місцеві жителі, копаючи пісок на березі річки Случ, знайшли 32 срібники часів Київської Русі, які історики вважають унікальним скарбом.

На срібних монетах, що датуються 1000-1019 роками, зображено Київського князя, а на зворотній стороні княжий знак – тризуб у Володимира та двозуб у Святополка.