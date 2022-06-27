«Купимо метро на Троєщину». Притула став героєм надихаючих мемів (фото)

Українці вчергове показали, що у їхньому прагненні до перемоги над російськими окупантами немає нічого неможливого

22 червня Сергій Притула, оголошуючи про збір коштів на покупку ударних безпілотників «Байрактар», планував зібрати 500 млн грн за тиждень. Але українці з таким азартом взялися жертвувати гроші, що результат перевершив усі очікування.

Українці за три дні перерахували засновнику благодійного фонду Сергія Притули і блогеру Ігорю Лачену 600 млн грн на придбання чотирьох ударних безпілотників «Байрактар» для Збройних сил.

«Завдання було зібрати за сім днів на три «Байрактари» – ми зібрали на три «Байрактари» за три дні. На три і навіть трошки зверху залишилося. Причому настільки зверху залишилося, що беремо ще один. Чотири «Байрактари» за три дні – це наш з вами результат», – повідомив шоумен.

Таке завзяття українців вкотре доводить, що наш народ не готовий здаватися і зробить на все заради перемоги.

Водночас Притула пообіцяв невдовзі зробити ще більший проєкт, що наштовхнуло українців на роздуми про наступний збір коштів. Своїми припущеннями про те, що ж це буде, українці діляться у соцмережах. Хтось жартує, що Притула зібрався купити метро на Троєщину, а хтось – що ядерну зброю та американські винищувачі.

Нагадаємо, що кошти на «Байрактари» для Збройних сил України збирають гроші не тільки в Україні. Так, громадяни Литви за 3,5 дні зібрали 5 млн євро на придбання безпілотників.

Компанія Baykar, яка випускає ці безпілотні апарати, заявила, що надасть «Байрактари» безкоштовно, а гроші, зібрані литовцями, попросила передати на гуманітарну допомогу для України.