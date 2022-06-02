Туреччина подарує Україні «Байрактар»

Литовці за 3,5 дні зібрали 5 млн євро на придбання безпілотників Bayraktar для українських воїнів

Зібрані на безпілотник кошти Литва передасть на гуманітарну допомогу Україні

Туреччина безкоштовно передасть безпілотник Bayraktar, на який Литва збирала кошти для України. Про це міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив у Twitter.

«Це неймовірно, але Туреччина тільки що погодилася безкоштовно передати Bayraktar, на який Литва збирала кошти. Безкоштовно. Це приголомшливо. На зібрані кошти ми придбаємо необхідні боєприпаси для Bayraktar і решта коштів також піде на підтримку Україні. Дякую, Туреччино!», – наголосив Анушаускас.

It is UNBELIEVABLE but just agreed to give the Bayraktar that gathered money for, FOR FREE. It is amazing! For the gathered money we will buy the needed ammunition for the Bayraktar and the rest of money will also go for support of . Thank you Türkiye! — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) June 2, 2022





Це також підтвердили у турецькій компанії Baykar, яка виробляє «Байрактари».

«Народ Литви з честю зібрав кошти, щоб купити для України Bayraktar TB2. Дізнавшись про це, Baykar безкоштовно подарує Литві Bayraktar TB2 і просить ці кошти передати Україні на гуманітарну допомогу», – зазначили у компанії.

The people of Lithuania have honorably raised funds to buy a Bayraktar TB2 for Ukraine.



Upon learning this, Baykar will gift a Bayraktar TB2 to Lithuania free of charge and asks those funds go to Ukraine for humanitarian aid.



@a_anusauskas@VSemeska@Lithuanian_MoD pic.twitter.com/3PjIyZiME5 — BAYKAR (@BaykarTech) June 2, 2022

Нагадаємо, що литовці за 3,5 дні зібрали 5 млн євро на придбання безпілотників Bayraktar для українських воїнів.

Додамо, що турецькі безпілотники стали одними з найефективніших в арсеналі ЗСУ. Bayraktar часто хвалять українські офіційні особи та військові експерти.