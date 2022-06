Туреччина подарує Україні «Байрактар»

Туреччина безкоштовно передасть безпілотник Bayraktar, на який Литва збирала кошти для України. Про це міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив у Twitter.

«Це неймовірно, але Туреччина тільки що погодилася безкоштовно передати Bayraktar, на який Литва збирала кошти. Безкоштовно. Це приголомшливо. На зібрані кошти ми придбаємо необхідні боєприпаси для Bayraktar і решта коштів також піде на підтримку Україні. Дякую, Туреччино!», – наголосив Анушаускас.

It is UNBELIEVABLE but just agreed to give the Bayraktar that gathered money for, FOR FREE. It is amazing! For the gathered money we will buy the needed ammunition for the Bayraktar and the rest of money will also go for support of . Thank you Türkiye!