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    Події в Україні

    Туреччина подарує Україні «Байрактар»

    Литовці за 3,5 дні&nbsp;зібрали 5 млн євро&nbsp;на придбання безпілотників Bayraktar для українських воїнів - Туреччина подарує Україні «Байрактар»
    Литовці за 3,5 дні зібрали 5 млн євро на придбання безпілотників Bayraktar для українських воїнів
    фото: Baykar/Twitter

    Зібрані на безпілотник кошти Литва передасть на гуманітарну допомогу Україні

    Туреччина безкоштовно передасть безпілотник Bayraktar, на який Литва збирала кошти для України. Про це міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив у Twitter.

    «Це неймовірно, але Туреччина тільки що погодилася безкоштовно передати Bayraktar, на який Литва збирала кошти. Безкоштовно. Це приголомшливо. На зібрані кошти ми придбаємо необхідні боєприпаси для Bayraktar і решта коштів також піде на підтримку Україні. Дякую, Туреччино!», – наголосив Анушаускас.


    Це також підтвердили у турецькій компанії Baykar, яка виробляє «Байрактари».

    «Народ Литви з честю зібрав кошти, щоб купити для України Bayraktar TB2. Дізнавшись про це, Baykar безкоштовно подарує Литві Bayraktar TB2 і просить ці кошти передати Україні на гуманітарну допомогу», – зазначили у компанії.

    Нагадаємо, що литовці за 3,5 дні зібрали 5 млн євро на придбання безпілотників Bayraktar для українських воїнів.

    Додамо, що турецькі безпілотники стали одними з найефективніших в арсеналі ЗСУ. Bayraktar часто хвалять українські офіційні особи та військові експерти.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Туреччина подарує Україні «Байрактар»