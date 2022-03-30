Де і як турецькі «Байрактари» здобули собі світову славу

Турецький безпілотник «Байрактар» є грізною зброєю української армії у війні проти Росії

Безпілотники Bayraktar TB2 використовуються у військових конфліктах уже шість років

Уперше турецькі «Байрактари» були використані у бойових діях збройними силами Туреччини. Про це йдеться у статті «Джевеліни та Байрактари. Зброя, яка вже стала легендарною в Україні» на сайті «Главком».

2016 року бойові безпілотні апарати Bayraktar TB2 турецька армія використала проти курдських військових загонів на південному сході Туреччини та на півночі Сирії.

Найяскравіше до початку російсько-української війни «Байрактари» проявили себе під час Другої карабаської війни, яка мала місце між Азербайджаном та Вірменією 2020 року.

Безпілотники, які перебували на озброєнні збройних сил Азербайджану, майже повністю знищили систему протиповітряної оборони Вірменії та ліквідували більшу частину вірменської військової техніки на території Нагірного Карабаху.

Вважається, що саме «Байрактари», забезпечивши Азербайджану панування у повітрі, стали однією із головних складових успіху Баку у тій війні.

Перспективність розвитку цього напрямку військової техніки у Туреччині має і несподіваний суб’єктивний фактор. Справа в тому, що технічний директор Baykar Makina Сельчук Байрактар, якого вважають батьком легендарного безпілотника – одружений на доньці президента Туреччини Реджепа Ердогана, тож має потужну державну підтримку.

Компанія Baykar Makina продовжує вдосконалювати флот своїх безпілотних літальних апаратів. 27 березня поточного року в Туреччині був презентований новий БПЛА Kızılelma («Червоне яблуко»), на якому встановлений двигун АІ-25, вироблений в Україні.

Поки що ж Україна використовує старі добрі «Байрактари», яких на початок війни у розпорядженні Збройних сил було 36 одиниць. До речі, уперше в Україні Bayraktar TB2 використали ще до повномасштабної війни. У жовтні 2021 року саме цей БПЛА знищив російську гаубицю, що завдавала серйозної шкоди українським позиціям.

Під час же великої війни Росії проти України «Байрактари» відзначилися перш за все неодноразовим знищенням ворожої техніки у легендарній Чорнобаївці, на території аеропорту під Херсоном.

Нагадаємо, що, крім Чорнобаївки, Bayraktar успішно працює і на інших фронтах російсько-української війни. Зокрема, саме завдяки роботі цього БПЛА 11 березня Збройні сили знищили омандний пункт окупантів на Київщині.