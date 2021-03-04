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    Давнє озеро та «земна пустеля»: Perseverance передав на нові фото з Марсу

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    Марсіанський ґрунт на вигляд схожий на земну пустелю - Давнє озеро та «земна пустеля»: Perseverance передав на нові фото з Марсу
    Марсіанський ґрунт на вигляд схожий на земну пустелю
    Фото: NASA

    Окрім селфі, марсохід Perseverance надіслав на Землю фотографії гірських порід та марсіанського ґрунту

    Марсохід Perseverance американського космічного агентства NASA надіслав нові зображення з Марсу. Марсохід продовжує свою місію на Червоній планеті після посадки в середині лютого.

    Нові фотографії з Марсу публікуються на сайті NASA.

    На одному зі знімків зафіксовано вид на марсохід. На фото можна побачити спектрометр PIXL, який марсохід буде використовувати для визначення хімічних елементів на планеті.

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    Окрім селфі, марсохід Perseverance надіслав на Землю фотографії гірських порід та марсіанського ґрунту. Цей знімок було зроблено за допомогою камери у спектрометрі PIXL.

    NASA також отримало від марсоходу першу 360-градусну панораму Червоної планети, яка була зроблена за допомогою двох камер Mastcam-Z. Однак суцільну картинку вже зробили на Землі, склавши 142 окремих зображення.

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    Марсохід також сфотографував край кратера Єзеро. Вчені вважають, що колись цей кратер був заповнений водою, оскільки має лійкоподібну дельту з відкладами, багатими на глину.

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    Також NASA опублікувало ще декілька фотографій з Марсу, які були зроблені «лівим» та «правим» оком Mastcam-Z. Це камери, які розташовані поруч одна з одною і спрямовані в одному напрямку.

    І на завершення, зображення, яке назвали «Фотографією тижня» під час другого тижня місії марсохода Perseverance. На знімку можна побачити марсіанський ґрунт, який на вигляд схожий на земну пустелю.

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    Раніше Perseverance надіслав на Землю перше відео та аудіо з Марсу.

    Як відомо, Perseverance обладнаний камерами і мікрофонами з можливістю безперервного запису. Всього у марсохода 23 камери, які підтримують масштабування і реалістичну передачу кольору і два мікрофони.

    Зазначимо, що ключовою метою місії Perseverance на Марсі є астробіологія, включаючи пошук ознак стародавньої мікробного життя.

    Марсохід буде характеризувати геологію планети й клімат на планеті. Це має прокласти шлях для дослідження Червоної планети людьми і стане першою місією по збору і зберіганню марсіанських каменів і реголіту (битих порід і пилу).

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    Теги: клімат технології космос NASA
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