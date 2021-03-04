Давнє озеро та «земна пустеля»: Perseverance передав на нові фото з Марсу

Окрім селфі, марсохід Perseverance надіслав на Землю фотографії гірських порід та марсіанського ґрунту

Марсохід Perseverance американського космічного агентства NASA надіслав нові зображення з Марсу. Марсохід продовжує свою місію на Червоній планеті після посадки в середині лютого.

Нові фотографії з Марсу публікуються на сайті NASA.

На одному зі знімків зафіксовано вид на марсохід. На фото можна побачити спектрометр PIXL, який марсохід буде використовувати для визначення хімічних елементів на планеті.

Окрім селфі, марсохід Perseverance надіслав на Землю фотографії гірських порід та марсіанського ґрунту. Цей знімок було зроблено за допомогою камери у спектрометрі PIXL.

NASA також отримало від марсоходу першу 360-градусну панораму Червоної планети, яка була зроблена за допомогою двох камер Mastcam-Z. Однак суцільну картинку вже зробили на Землі, склавши 142 окремих зображення.

Марсохід також сфотографував край кратера Єзеро. Вчені вважають, що колись цей кратер був заповнений водою, оскільки має лійкоподібну дельту з відкладами, багатими на глину.

Також NASA опублікувало ще декілька фотографій з Марсу, які були зроблені «лівим» та «правим» оком Mastcam-Z. Це камери, які розташовані поруч одна з одною і спрямовані в одному напрямку.

І на завершення, зображення, яке назвали «Фотографією тижня» під час другого тижня місії марсохода Perseverance. На знімку можна побачити марсіанський ґрунт, який на вигляд схожий на земну пустелю.

Раніше Perseverance надіслав на Землю перше відео та аудіо з Марсу.

Як відомо, Perseverance обладнаний камерами і мікрофонами з можливістю безперервного запису. Всього у марсохода 23 камери, які підтримують масштабування і реалістичну передачу кольору і два мікрофони.

Зазначимо, що ключовою метою місії Perseverance на Марсі є астробіологія, включаючи пошук ознак стародавньої мікробного життя.

Марсохід буде характеризувати геологію планети й клімат на планеті. Це має прокласти шлях для дослідження Червоної планети людьми і стане першою місією по збору і зберіганню марсіанських каменів і реголіту (битих порід і пилу).