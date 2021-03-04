Ілон Маск успішно запустив прототип міжпланетного корабля Starship

На відміну від попередніх спроб, ракета успішно приземлилася на стартовий майданчик

Американська приватна космічна компанія SpaceX, яка належить винахіднику Ілону Маску, успішно здійснила запуск десятого прототипа міжпланетного багаторазового корабля Starship.

Корабель Starship SN10 почали заправляти паливом (метан та кисень) у середу о 19:49. Запуск очікувався о 20:50 за київським часом, але підготовка була перервана через необхідність технічних робот на стартовому майданчику.

О 22:14 запуск був скасований за одну десяту секунди до старту.

Abort.



Raptor out of bounds thrust.



And Scrub. pic.twitter.com/WaJqMVcJGh — Chris B - NSF (@NASASpaceflight) March 3, 2021

Ілон Маск повідомив, що причина переривання була у занадто суворому налаштуванні параметрів двигунів космічного корабля.

Стартове вікно лишалося відкритим до 2:00 4 березня.

Тож, близько 1:15 Starship злетів з космодрому та піднявся на висоту 10 км. На відміну від попередніх спроб, ракета успішно приземлилася на стартовий майданчик. Загалом політ зайняв 6:25 сек.

Напередодні старту Ілон Маск зазначив, що випробування прототипу пройдуть успішно з вірогідністю 60% (попередні тести, за оцінкою Маска, мали 33% на успіх).

Нагадаємо, 2 лютого американська приватна космічна компанія SpaceX Ілона Маска здійснила випробувальний запуск дев’ятого прототипу міжпланетного багаторазового корабля Starship, однак при посадці він вибухнув.

До слова, Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) почало розслідування відносно компанії SpaceX Ілона Маска через порушення ліцензії на запуск космічних кораблів.

Приводом для розгляду став випробувальний політ ракети Starship в грудні 2020 року, який закінчився вибухом при посадці.