Призначення нового голови Держкосмосу оскаржено у суді

Позивач вважає, що відомства порушили порядки призначення на посади держслужби на період карантину

В Окружному адміністративному суді Києва оскаржують призначення Володимира Тафтая головою Державного космічного агентства.

Про це повідомляє пресслужба суду.

«Окружним адміністративним судом міста Києва зареєстровано позов щодо призначення на посаду голови Державного космічного агентства України (ДКА)», – йдеться у повідомленні.

Відповідачами зазначені Національне агентство з питань державної служби, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський та Кабмін.

Позивач вважає, що відомства порушили порядки призначення на посади держслужби на період карантину щодо термінів і оголошення про добір на вакантну посаду голови ДКА.

Позивач просить суд визнати такі дії відомств протиправними. Він також хоче, щоб суд визнав протиправним розпорядження Кабміну про призначення Тафтая головою ДКА та зобов’язав уряд провести повторний конкурс на посаду.

Наразі суд вирішує, чи відкривати провадження в адміністративній справі.

Нагадаємо, Кабмін 24 лютого призначив нового голову Державного космічного агентства. Ним став Володимир Тафтай.

Тафтай раніше обіймав посаду віцепрезидента з інтелектуальних питань держпідприємства «Антонов». До цього він був начальником управління координації космічної діяльності департаменту економіки, оборони і безпеки Міністерства економіки.

Відзначимо, Тафтай претендував на посаду глави Держкосмосу ще у 2019 році, проте тоді ним так і не став.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль ще увечері 23 лютого призначив тимчасового виконувача обов'язків керівника Державного космічного агентства (Держкосмосу). Тимчасовим керівником агентства було призначено Володимира Міхеєва.

Зазначалося, що посадовець керуватиме Держкосмосом до призначення в установленому порядку голови агентства