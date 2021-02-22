Perseverance надіслав на Землю перше відео та аудіо з Марсу

Марсохід вже передав понад 30 гігабайтів інформації

Марсохід американського космічного агентства NASA Perseverance (Наполегливість), який 18 лютого здійснив вдалу посадку в північній півкулі Марса, надіслав на Землю своє перше відео.

Відео опубліковано в Twitter-аккаунті марсохода Perseverance.

О 21:00 NASA провела прес-конференцію, в рамках якої поділилася першими відео і новими знімками з Марса, зробленими ровером Perseverance.

Your front-row seat to my Mars landing is here. Watch how we did it.#CountdownToMars pic.twitter.com/Avv13dSVmQ — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021

Landing on Mars is a rush of tension, drama, and noise. Then, when the dust clears: tranquility and grandeur.#CountdownToMars

Explore in 3D in the YouTube app: https://t.co/iz9YIvEsvy

More images: https://t.co/Ex1QDo3eC2 pic.twitter.com/cj7NOpGysR — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021





Також у NASA повідомили, що марсохід вже передав понад 30 гігабайтів інформації.

NASA також опублікувало запис звуку з планети.

More sounds of Mars: https://t.co/wRrDvkUxeC — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021





Perseverance обладнаний камерами і мікрофонами з можливістю безперервного запису. Всього у марсохода 23 камери, які підтримують масштабування і реалістичну передачу кольору і два мікрофони.

Зазначимо, що ключовою метою місії Perseverance на Марсі є астробіологія, включаючи пошук ознак стародавньої мікробного життя.

Марсохід буде характеризувати геологію планети й клімат на планеті. Це має прокласти шлях для дослідження Червоної планети людьми і стане першою місією по збору і зберіганню марсіанських каменів і реголіту (битих порід і пилу).

Як повідомлялось раніше, марсохід американського космічного агентства NASA Perseverance («Наполегливість»), який минулої доби здійснив вдалу посадку в північній півкулі Марса, почав надсилати на Землю фото поверхні Червоної планети.