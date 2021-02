Perseverance надіслав на Землю перше відео та аудіо з Марсу

Марсохід американського космічного агентства NASA Perseverance (Наполегливість), який 18 лютого здійснив вдалу посадку в північній півкулі Марса, надіслав на Землю своє перше відео.

Відео опубліковано в Twitter-аккаунті марсохода Perseverance.

О 21:00 NASA провела прес-конференцію, в рамках якої поділилася першими відео і новими знімками з Марса, зробленими ровером Perseverance.

