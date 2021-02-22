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    Perseverance надіслав на Землю перше відео та аудіо з Марсу

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    Perseverance надіслав на Землю перше відео та аудіо з Марсу - Perseverance надіслав на Землю перше відео та аудіо з Марсу
    Perseverance надіслав на Землю перше відео та аудіо з Марсу

    Марсохід вже передав понад 30 гігабайтів інформації

    Марсохід американського космічного агентства NASA Perseverance (Наполегливість), який 18 лютого здійснив вдалу посадку в північній півкулі Марса, надіслав на Землю своє перше відео.

    Відео опубліковано в Twitter-аккаунті марсохода Perseverance.

    О 21:00 NASA провела прес-конференцію, в рамках якої поділилася першими відео і новими знімками з Марса, зробленими ровером Perseverance.


    Також у NASA повідомили, що марсохід вже передав понад 30 гігабайтів інформації.

    NASA також опублікувало запис звуку з планети.


    Perseverance обладнаний камерами і мікрофонами з можливістю безперервного запису. Всього у марсохода 23 камери, які підтримують масштабування і реалістичну передачу кольору і два мікрофони.

    Зазначимо, що ключовою метою місії Perseverance на Марсі є астробіологія, включаючи пошук ознак стародавньої мікробного життя.

    Марсохід буде характеризувати геологію планети й клімат на планеті. Це має прокласти шлях для дослідження Червоної планети людьми і стане першою місією по збору і зберіганню марсіанських каменів і реголіту (битих порід і пилу).

    Як повідомлялось раніше, марсохід американського космічного агентства NASA Perseverance («Наполегливість»), який минулої доби здійснив вдалу посадку в північній півкулі Марса, почав надсилати на Землю фото поверхні Червоної планети.

    Теги: клімат космос NASA Twitter YouTube
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