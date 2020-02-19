Десять тисяч японців роздяглися до набедрених пов'язок для участі в 500-літньому фестивалі



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Учасники заходу намагаються схопити щасливі 20-сантиметрові палички «шинги», адже, за традицією, вони гарантують вдалий рік

Десять тисяч майже голих японців кинули виклик холодній температурі, щоб взяти участь в сутичці в темряві заради талісманів в рамках 500-річного ритуалу.

Роздягнувшись до білих набедрених пов'язок, учасники заходу набилися в храм Сайдайджі Каннонін в південному місті Окаяма, щоб відзначити щорічний фестиваль хадак-мацурі. Це японський фестиваль, в якому учасники надягають мінімальна кількість одягу. Як правило, це японська пов'язка на стегнах (фундосі), іноді з коротким пальто хаппі.

Розпочинається церемонія із вживання саке. Після цього чоловіки близько двох годин бігають навколо храму, купаються у прохолодній воді, а потім починають боротись між собою за місце у храмі.