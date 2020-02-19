Десять тисяч японців роздяглися до набедрених пов'язок для участі в 500-літньому фестивалі
Учасники заходу намагаються схопити щасливі 20-сантиметрові палички «шинги», адже, за традицією, вони гарантують вдалий рік
Десять тисяч майже голих японців кинули виклик холодній температурі, щоб взяти участь в сутичці в темряві заради талісманів в рамках 500-річного ритуалу.
Роздягнувшись до білих набедрених пов'язок, учасники заходу набилися в храм Сайдайджі Каннонін в південному місті Окаяма, щоб відзначити щорічний фестиваль хадак-мацурі. Це японський фестиваль, в якому учасники надягають мінімальна кількість одягу. Як правило, це японська пов'язка на стегнах (фундосі), іноді з коротким пальто хаппі.
Потім вони разом заходять в головне приміщення храму. Там священнослужителі кидають у натовп 100 гілочок і дві щасливі 20-сантиметрові палички «шинги».
Учасники заходу намагаються схопити їх, адже, за традицією, вони гарантують вдалий рік. Усе це відбувається близько 30 хвилин.
Варто зазначити, що цей фестиваль розвинувся з ритуалу, який з'явився 500 років тому. Тоді жителі села боролися за паперові талісмани, які видавав священик храму Сайдайджі Каннонін