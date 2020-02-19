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    Десять тисяч японців роздяглися до набедрених пов'язок для участі в 500-літньому фестивалі

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    Десять тисяч японців роздяглися до набедрених пов'язок для участі в 500-літньому фестивалі

    Учасники заходу намагаються схопити щасливі 20-сантиметрові палички «шинги», адже, за традицією, вони гарантують вдалий рік

    Десять тисяч майже голих японців кинули виклик холодній температурі, щоб взяти участь в сутичці в темряві заради талісманів в рамках 500-річного ритуалу.

    Роздягнувшись до білих набедрених пов'язок, учасники заходу набилися в храм Сайдайджі Каннонін в південному місті Окаяма, щоб відзначити щорічний фестиваль хадак-мацурі. Це японський фестиваль, в якому учасники надягають мінімальна кількість одягу. Як правило, це японська пов'язка на стегнах (фундосі), іноді з коротким пальто хаппі.

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    Десять тисяч японців роздяглися до набедрених пов'язок для участі в 500-літньому фестивалі
    Десять тисяч японців роздяглися до набедрених пов'язок для участі в 500-літньому фестивалі
    Десять тисяч японців роздяглися до набедрених пов'язок для участі в 500-літньому фестивалі
    Десять тисяч японців роздяглися до набедрених пов'язок для участі в 500-літньому фестивалі
    Десять тисяч японців роздяглися до набедрених пов'язок для участі в 500-літньому фестивалі
    Десять тисяч японців роздяглися до набедрених пов'язок для участі в 500-літньому фестивалі
    Десять тисяч японців роздяглися до набедрених пов'язок для участі в 500-літньому фестивалі
    Десять тисяч японців роздяглися до набедрених пов'язок для участі в 500-літньому фестивалі
    Десять тисяч японців роздяглися до набедрених пов'язок для участі в 500-літньому фестивалі
    Десять тисяч японців роздяглися до набедрених пов'язок для участі в 500-літньому фестивалі
    Десять тисяч японців роздяглися до набедрених пов'язок для участі в 500-літньому фестивалі
    Десять тисяч японців роздяглися до набедрених пов'язок для участі в 500-літньому фестивалі
    Десять тисяч японців роздяглися до набедрених пов'язок для участі в 500-літньому фестивалі
    Десять тисяч японців роздяглися до набедрених пов'язок для участі в 500-літньому фестивалі
    Десять тисяч японців роздяглися до набедрених пов'язок для участі в 500-літньому фестивалі
    Десять тисяч японців роздяглися до набедрених пов'язок для участі в 500-літньому фестивалі
    Десять тисяч японців роздяглися до набедрених пов'язок для участі в 500-літньому фестивалі
    Десять тисяч японців роздяглися до набедрених пов'язок для участі в 500-літньому фестивалі
    Десять тисяч японців роздяглися до набедрених пов'язок для участі в 500-літньому фестивалі
    Десять тисяч японців роздяглися до набедрених пов'язок для участі в 500-літньому фестивалі
    Десять тисяч японців роздяглися до набедрених пов'язок для участі в 500-літньому фестивалі
    Десять тисяч японців роздяглися до набедрених пов'язок для участі в 500-літньому фестивалі
    Десять тисяч японців роздяглися до набедрених пов'язок для участі в 500-літньому фестивалі
    Десять тисяч японців роздяглися до набедрених пов'язок для участі в 500-літньому фестивалі
    Десять тисяч японців роздяглися до набедрених пов'язок для участі в 500-літньому фестивалі
    Десять тисяч японців роздяглися до набедрених пов'язок для участі в 500-літньому фестивалі

    Розпочинається церемонія із вживання саке. Після цього чоловіки близько двох годин бігають навколо храму, купаються у прохолодній воді, а потім починають боротись між собою за місце у храмі.

    Потім вони разом заходять в головне приміщення храму. Там священнослужителі кидають у натовп 100 гілочок і дві щасливі 20-сантиметрові палички «шинги».

    Учасники заходу намагаються схопити їх, адже, за традицією, вони гарантують вдалий рік. Усе це відбувається близько 30 хвилин.

    Варто зазначити, що цей фестиваль розвинувся з ритуалу, який з'явився 500 років тому. Тоді жителі села боролися за паперові талісмани, які видавав священик храму Сайдайджі Каннонін

    Японія Азія
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