Перші пасажири лайнера Diamond Princess зійшли на берег після двотижневого карантину



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Евакуація триватиме до 21 лютого Фото: Reuters

Борт судна покинуть близько пів тисячі людей, у яких не підтвердили коронавірус Covid-19

Після двотижневого карантину перші пасажири круїзного лайнера Diamond Princess почали сходити на берег.

Про це повідомляє ВВС.

Борт судна покинуть близько пів тисячі людей, у яких не підтвердили коронавірус Covid-19. Евакуація триватиме до 21 лютого.

Пасажирів з круїзного лайнера Diamond Princess, який знаходиться на пірсі Daikoku в Йокогамі, на південь від Токіо, перевозитимуть автобуси.

Раніше повідомлялося, що понад 300 пасажирів карантинного лайнера Diamond Princess вилетіли до США. До польоту допустили лише здорових громадян.

Натомість Україна вирішила не буде евакуювати українців із круїзного лайнера Diamond Princess.

Нагадаємо, двоє громадян України, які перебували на борту круїзного лайнера Diamond Princess, захворіли на китайський коронавірус 2019 nCoV. Наразі обидва українці перебувають у воєнному госпіталі, де проходять лікування від нового типу коронавірусу.

При цьому один громадянин України сьогодні буде виписаний за умови хороших аналізів.