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    В Японії скасують привітання імператора з ювілеєм через епідемію коронавірусу

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    Загальна кількість заражених новим коронавірусом в Японії на сьогодні становить 414 осіб - В Японії скасують привітання імператора з ювілеєм через епідемію коронавірусу
    Загальна кількість заражених новим коронавірусом в Японії на сьогодні становить 414 осіб

    Імператору Нарухіто 23 лютого виповнюється 60 років

    Управління справами імператорського двору Японії має намір відмовитися в цьому році від проведення традиційного привітання монарха з нагоди його дня народження у зв’язку з епідемією коронавірусу.

    Про це повідомляє агентство NHK.

    Зазначається, що імператору Нарухіто 23 лютого виповнюється 60 років. У таких випадках сам імператор та члени його родини кілька разів виходять на спеціальний броньований балкон в палаці в центрі Токіо, щоб привітати присутніх жителів країни. На подібні заходи зазвичай збираються кілька десятків тисяч людей.

    Японська влада вважає, що в рамках заходів щодо запобігання поширенню інфекції не варто проводити такі масові публічні заходи.

    Згідно з дними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США) загальна кількість заражених новим коронавірусом в Японії на сьогодні становить 414 осіб.

    Більшість з них — пасажири та екіпаж американського круїзного лайнера Diamond Princess, який знаходиться на карантині в порту японського міста Йокогама.

    Напередодні був зафіксований перший випадок смерті від коронавірусу в Європі – в паризькій лікарні помер 80-річний чоловік, що приїхав з Китаю. Також був виявлений перший хворий на COVID-19 в Єгипті.

    Нагадаємо, у Китаї вирішили страчувати за приховування зараження коронавірусом.

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