Україна не буде евакуювати українців із круїзного лайнера Diamond Princess, – МЗС



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У міністерстві підкреслили, що евакуація не потрібна в цьому випадку, оскільки Японія продовжує здійснювати пасажирські рейси і люди самостійно можуть вилетіти звідти, на відміну від Уханя

Україна не буде евакуювати українців з круїзного лайнера Diamond Princess. Про це повідомив державний секретар Міністерства закордонних справ Андрій Заяць у коментарі «Українським новинам».

«Ми не бачимо потреби в евакуації. Перебували в Японії, карантинних заходів немає. Люди вийшли з корабля, їх проаналізували, протестували, порозпитували, власник судна купив їм квиток і вони комфортним звичайним пасажирським рейсом дісталися додому», – сказав він.

Він також зазначив, що наразі відомо, що двоє українців, які захворіли на коронавірус, перебувають у лікарні.

При цьому один громадянин України завтра буде виписаний за умови хороших аналізів.

Заяць підкреслив, що евакуація не потрібна в цьому випадку, оскільки Японія продовжує здійснювати пасажирські рейси і люди самостійно можуть вилетіти звідти, на відміну від Уханя.

Нагадаємо, двоє громадян України, які перебували на борту круїзного лайнера Diamond Princess, захворіли на китайський коронавірус 2019 nCoV. Наразі обидва українці перебувають у воєнному госпіталі, де проходять лікування від нового типу коронавірусу. Лайнер Diamond Princess знаходиться на карантині в порту японського міста Йокогама.

Як повідомлялося, від початку спалаху коронавірусу в Китаї вилікували вже понад 12,5 тисячі хворих. Зазначається, що лише за минулу добу із лікарень КНР виписали 1700 осіб.