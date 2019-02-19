Дихайте глибше: в Кемеровській області Росії випав чорний сніг



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Заступник губернатора Кемеровської області стверджує, що причиною забруднення могли стати як збагачувальні фабрики, так і котельні

У трьох містах Кемеровської області Російської Федерації випав чорний сніг. Прокуратура регіону почала перевірку після того, як регіональні ЗМІ повідомили про викид вугільного пилу на збагачувальній фабриці «Прокопьєвська» кілька днів тому, передає «Інтерфакс».

Варто зазначити, що заступник губернатора Кемеровської області Андрій Панов заявив, що причиною забруднення могли стати як збагачувальні фабрики, так і котельні.