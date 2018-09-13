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    Дивовижні істоти зблизька. Яскраві фото комах та павуків, які прокинулися зі сходом сонця

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    Дивовижні істоти зблизька. Яскраві фото комах та павуків, які прокинулися зі сходом сонця

    Данай Валф (Danae Wolf) - фотограф зі США, яка спеціалізується на макрозйомці комах і рослин

    Цього літа Дана працювала над проектом під назвою «Ранні пташки» («Early Risers»). Це серія фотографій комах і павуків, які прокинулися зі сходом сонця.

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    Дивовижні істоти зблизька. Яскраві фото комах та павуків, які прокинулися зі сходом сонця
    Дивовижні істоти зблизька. Яскраві фото комах та павуків, які прокинулися зі сходом сонця
    Дивовижні істоти зблизька. Яскраві фото комах та павуків, які прокинулися зі сходом сонця
    Дивовижні істоти зблизька. Яскраві фото комах та павуків, які прокинулися зі сходом сонця
    Дивовижні істоти зблизька. Яскраві фото комах та павуків, які прокинулися зі сходом сонця
    Дивовижні істоти зблизька. Яскраві фото комах та павуків, які прокинулися зі сходом сонця
    Дивовижні істоти зблизька. Яскраві фото комах та павуків, які прокинулися зі сходом сонця
    Дивовижні істоти зблизька. Яскраві фото комах та павуків, які прокинулися зі сходом сонця
    Дивовижні істоти зблизька. Яскраві фото комах та павуків, які прокинулися зі сходом сонця
    Дивовижні істоти зблизька. Яскраві фото комах та павуків, які прокинулися зі сходом сонця
    Дивовижні істоти зблизька. Яскраві фото комах та павуків, які прокинулися зі сходом сонця
    Дивовижні істоти зблизька. Яскраві фото комах та павуків, які прокинулися зі сходом сонця
    Дивовижні істоти зблизька. Яскраві фото комах та павуків, які прокинулися зі сходом сонця
    Дивовижні істоти зблизька. Яскраві фото комах та павуків, які прокинулися зі сходом сонця
    Дивовижні істоти зблизька. Яскраві фото комах та павуків, які прокинулися зі сходом сонця
    Дивовижні істоти зблизька. Яскраві фото комах та павуків, які прокинулися зі сходом сонця
    Дивовижні істоти зблизька. Яскраві фото комах та павуків, які прокинулися зі сходом сонця
    Дивовижні істоти зблизька. Яскраві фото комах та павуків, які прокинулися зі сходом сонця
    Дивовижні істоти зблизька. Яскраві фото комах та павуків, які прокинулися зі сходом сонця
    Дивовижні істоти зблизька. Яскраві фото комах та павуків, які прокинулися зі сходом сонця
    Дивовижні істоти зблизька. Яскраві фото комах та павуків, які прокинулися зі сходом сонця
    Дивовижні істоти зблизька. Яскраві фото комах та павуків, які прокинулися зі сходом сонця
    Дивовижні істоти зблизька. Яскраві фото комах та павуків, які прокинулися зі сходом сонця
    Дивовижні істоти зблизька. Яскраві фото комах та павуків, які прокинулися зі сходом сонця
    Дивовижні істоти зблизька. Яскраві фото комах та павуків, які прокинулися зі сходом сонця
    Дивовижні істоти зблизька. Яскраві фото комах та павуків, які прокинулися зі сходом сонця
    Дивовижні істоти зблизька. Яскраві фото комах та павуків, які прокинулися зі сходом сонця
    Дивовижні істоти зблизька. Яскраві фото комах та павуків, які прокинулися зі сходом сонця
    Дивовижні істоти зблизька. Яскраві фото комах та павуків, які прокинулися зі сходом сонця
    Дивовижні істоти зблизька. Яскраві фото комах та павуків, які прокинулися зі сходом сонця

    «Я створюю макрофото комах, павуків та інших безхребетних, щоб люди могли більше дізнатися і глибше зрозуміти цих дивовижних істот», - розповідає фотограф.

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