Дивовижні істоти зблизька. Яскраві фото комах та павуків, які прокинулися зі сходом сонця



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Данай Валф (Danae Wolf) - фотограф зі США, яка спеціалізується на макрозйомці комах і рослин

Цього літа Дана працювала над проектом під назвою «Ранні пташки» («Early Risers»). Це серія фотографій комах і павуків, які прокинулися зі сходом сонця.

«Я створюю макрофото комах, павуків та інших безхребетних, щоб люди могли більше дізнатися і глибше зрозуміти цих дивовижних істот», - розповідає фотограф.