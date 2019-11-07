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    Дуже багато алкоголю та п'яних дівчат. Як пройшов останній день Мельбурнського кубка

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    Щонайменше 81 тисяча глядачів зібралися на іподромі - Дуже багато алкоголю та п'яних дівчат. Як пройшов останній день Мельбурнського кубка
    Щонайменше 81 тисяча глядачів зібралися на іподромі

    Глядачі танцювали, співали, цілувалися, а деякі перебрали спиртного і влаштовували бійки

    У вівторок на іподром Флемінгтон Парк пройшов останній день чотириденного Melbourne Cup Carnival.

    Щонайменше 81 тисяча глядачів зібралися на іподромі, щоб побачити перемогу Vow And Declare.

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    Дуже багато алкоголю та п'яних дівчат. Як пройшов останній день Мельбурнського кубка
    Дуже багато алкоголю та п'яних дівчат. Як пройшов останній день Мельбурнського кубка
    Дуже багато алкоголю та п'яних дівчат. Як пройшов останній день Мельбурнського кубка
    Дуже багато алкоголю та п'яних дівчат. Як пройшов останній день Мельбурнського кубка
    Дуже багато алкоголю та п'яних дівчат. Як пройшов останній день Мельбурнського кубка
    Дуже багато алкоголю та п'яних дівчат. Як пройшов останній день Мельбурнського кубка
    Дуже багато алкоголю та п'яних дівчат. Як пройшов останній день Мельбурнського кубка
    Дуже багато алкоголю та п'яних дівчат. Як пройшов останній день Мельбурнського кубка
    Дуже багато алкоголю та п'яних дівчат. Як пройшов останній день Мельбурнського кубка
    Дуже багато алкоголю та п'яних дівчат. Як пройшов останній день Мельбурнського кубка
    Дуже багато алкоголю та п'яних дівчат. Як пройшов останній день Мельбурнського кубка
    Дуже багато алкоголю та п'яних дівчат. Як пройшов останній день Мельбурнського кубка
    Дуже багато алкоголю та п'яних дівчат. Як пройшов останній день Мельбурнського кубка
    Дуже багато алкоголю та п'яних дівчат. Як пройшов останній день Мельбурнського кубка
    Дуже багато алкоголю та п'яних дівчат. Як пройшов останній день Мельбурнського кубка
    Дуже багато алкоголю та п'яних дівчат. Як пройшов останній день Мельбурнського кубка
    Дуже багато алкоголю та п'яних дівчат. Як пройшов останній день Мельбурнського кубка
    Дуже багато алкоголю та п'яних дівчат. Як пройшов останній день Мельбурнського кубка
    Дуже багато алкоголю та п'яних дівчат. Як пройшов останній день Мельбурнського кубка
    Дуже багато алкоголю та п'яних дівчат. Як пройшов останній день Мельбурнського кубка
    Дуже багато алкоголю та п'яних дівчат. Як пройшов останній день Мельбурнського кубка
    Дуже багато алкоголю та п'яних дівчат. Як пройшов останній день Мельбурнського кубка
    Дуже багато алкоголю та п'яних дівчат. Як пройшов останній день Мельбурнського кубка
    Дуже багато алкоголю та п'яних дівчат. Як пройшов останній день Мельбурнського кубка
    Дуже багато алкоголю та п'яних дівчат. Як пройшов останній день Мельбурнського кубка
    Дуже багато алкоголю та п'яних дівчат. Як пройшов останній день Мельбурнського кубка
    Дуже багато алкоголю та п'яних дівчат. Як пройшов останній день Мельбурнського кубка
    Дуже багато алкоголю та п'яних дівчат. Як пройшов останній день Мельбурнського кубка
    Дуже багато алкоголю та п'яних дівчат. Як пройшов останній день Мельбурнського кубка
    Дуже багато алкоголю та п'яних дівчат. Як пройшов останній день Мельбурнського кубка
    Дуже багато алкоголю та п'яних дівчат. Як пройшов останній день Мельбурнського кубка
    Дуже багато алкоголю та п'яних дівчат. Як пройшов останній день Мельбурнського кубка

    Однак, судячи з фотографій, багатьох відвідувачів більше цікавили алкогольні напої, ніж те, що відбувається на іподромі.

    Глядачі танцювали, співали, цілувалися, а деякі перебрали спиртного і влаштовували бійки.

    Австралія
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