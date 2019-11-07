Дуже багато алкоголю та п'яних дівчат. Як пройшов останній день Мельбурнського кубка
Щонайменше 81 тисяча глядачів зібралися на іподромі
Глядачі танцювали, співали, цілувалися, а деякі перебрали спиртного і влаштовували бійки
У вівторок на іподром Флемінгтон Парк пройшов останній день чотириденного Melbourne Cup Carnival.
Щонайменше 81 тисяча глядачів зібралися на іподромі, щоб побачити перемогу Vow And Declare.
Однак, судячи з фотографій, багатьох відвідувачів більше цікавили алкогольні напої, ніж те, що відбувається на іподромі.
Глядачі танцювали, співали, цілувалися, а деякі перебрали спиртного і влаштовували бійки.