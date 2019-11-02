Цемах: мені пропонували громадянство Нідерландів і будинок в обмін на свідчення



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Цемах стверджує, що під час перебування в СІЗО у Києві його кілька разів допитували російськомовні слідчі з Нідерландів та Австралії

Цемах розповів, що під час перебування в СІЗО у Києві його кілька разів допитували російськомовні слідчі з Нідерландів та Австралії

Колишній «начальник ППО» Слов'янської бригади бойовиків «ДНР» Володимир Цемах заявив, що Нідерланди пропонували йому громадянство і участь у програмі захисту свідків у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines рейсу МН17.

Про це він розповів в інтерв'ю гендиректору «РИА Новости Украина» Кирилу Вишинському, обвинуваченому в держзраді і сепаратизмі.

Цемах розповів, що під час перебування в СІЗО у Києві його кілька разів допитували російськомовні слідчі з Нідерландів та Австралії. Нідерландського слідчого звали Ара Хатарян, а австралійського - Сергій. За словами Цемаха, вони пропонували йому захист у разі надання свідчень.

«Вони пропонували програму захисту свідків, пропонували громадянство і будиночок у Нідерландах...», - стверджує Цемах.

Колишній бойовик додав, що відмовився від пропозиції через свій «патріотизм».

Цемах також підтвердив, що під час операції з його затримання в Сніжному українські силовики були обстріляні з міномета. За його словами, затримання проводили два співробітники української спецслужби. Водночас він заявив, що не вважає себе терористом, а навпаки - жертвою терору з боку України і думає судитися з нею в міжнародних судах.

Як відомо, і Цемах, і Вишинський були звільнені з-під варти і передані Росії на початку вересня в рамках обміну полоненими

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України у кінці червня провела спецоперацію на території так званої «ДНР» і затримала колишнього командира ППО бойовиків в місті Сніжне Володимира Цемаха. Він був переправлений через лінію розмежування на підконтрольну Україні територію.

У доповіді на сайті дослідницької групи Bellingcat зазначається, що Цемах може бути причетний до аварії пасажирського Boeing рейсу MH-17 та був свідком цих подій.

5 вересня Київський апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання. Цемаха включили до списків на обмін полоненими з української сторони.

Нагадаємо, влада Нідерландів намагалася запобігти передачі Росії свідка у справі про збитий Boeing 777 в небі над Донбасом Володимира Цемаха.

Як повідомлялося, член колегії МВС та радник Арсена Авакова Антон Геращенко вважає, що свідчення Володимира Цемаха у справі MH17 переоцінені і його треба видати РФ в рамках обмінного процесу.

Про те, що нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як він відправився в Росію, також повідомив і президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що через свідка у справі про збитий Boeing процес переговорів з Москвою міг зірватися.

Нідерланди офіційно зажадали від Росії видачі фігуранта справи про збитий над Донбасом Boeing рейсу MH17 Володимира Цемаха.

Натомість у РФ запевняють, що Нідерланди не просили про екстрадицію Цемаха.