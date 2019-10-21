The World Solar Challenge: в Австралії відбулася гонка автомобілів на сонячних батареях



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Гонка була створена для сприяння розвитку експериментальних транспортних засобів на сонячних батареях

В Австралії пройшла гонка автомобілів на сонячних батареях The World Solar Challenge. П'ятиденна гонка проходить раз на два роки з 1987 року і є найвідомішою подією в світі авто на сонячних батареях.

Учасникам треба було подолати 3022 км (1878 миль) через австралійську глибинку: від Дарвіна, Північна територія, до Аделаїди, Південна Австралія.

Гонка була створена для сприяння розвитку експериментальних транспортних засобів на сонячних батареях.

Перше місце цього року посіла бельгійська команда Agoria після того, як автомобіль їх голландських суперників з Vattenfall загорівся в 250 км від фінішу.