Фантастика, яка заворожує. Неймовірні фото кислотних озер в африканській пустелі



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Одна крапля кислоти з цих озер може пропалити плоть до кістки

Ізраїльський фотограф Нета Декель зробив фото однієї з найбільш незвичайних визначних пам'яток, яку він коли-небудь бачив, - кислотних озер, розташованих глибоко в серці пустелі Данакиль в північно-східній Африці.

І хоча від їх вигляду захоплює дух, але підходити до них близько не варто: по-перше одна крапля кислоти може пропалити плоть до кістки, а по-друге від них доноситься жахливий сморід. Фотографа здивувало, що небезпечні озера не були відгороджені хоч чим-небудь, щоб захистити людей.