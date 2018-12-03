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    Фантастика, яка заворожує. Неймовірні фото кислотних озер в африканській пустелі

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    Фантастика, яка заворожує. Неймовірні фото кислотних озер в африканській пустелі

    Одна крапля кислоти з цих озер може пропалити плоть до кістки

    Ізраїльський фотограф Нета Декель зробив фото однієї з найбільш незвичайних визначних пам'яток, яку він коли-небудь бачив, - кислотних озер, розташованих глибоко в серці пустелі Данакиль в північно-східній Африці. 

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    Фантастика, яка заворожує. Неймовірні фото кислотних озер в африканській пустелі
    Фантастика, яка заворожує. Неймовірні фото кислотних озер в африканській пустелі
    Фантастика, яка заворожує. Неймовірні фото кислотних озер в африканській пустелі
    Фантастика, яка заворожує. Неймовірні фото кислотних озер в африканській пустелі
    Фантастика, яка заворожує. Неймовірні фото кислотних озер в африканській пустелі
    Фантастика, яка заворожує. Неймовірні фото кислотних озер в африканській пустелі
    Фантастика, яка заворожує. Неймовірні фото кислотних озер в африканській пустелі
    Фантастика, яка заворожує. Неймовірні фото кислотних озер в африканській пустелі
    Фантастика, яка заворожує. Неймовірні фото кислотних озер в африканській пустелі
    Фантастика, яка заворожує. Неймовірні фото кислотних озер в африканській пустелі
    Фантастика, яка заворожує. Неймовірні фото кислотних озер в африканській пустелі

    І хоча від їх вигляду захоплює дух, але підходити до них близько не варто: по-перше одна крапля кислоти може пропалити плоть до кістки, а по-друге від них доноситься жахливий сморід. Фотографа здивувало, що небезпечні озера не були відгороджені хоч чим-небудь, щоб захистити людей.

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