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    «Готувався до вальсу»: на стихійному звалищі в Росії знайшли танк (фото)

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    Покинутий танк Т-90 знайшли у Волгограді - «Готувався до вальсу»: на стихійному звалищі в Росії знайшли танк (фото)
    Покинутий танк Т-90 знайшли у Волгограді
    Фото: v1.ru

    Техніка повинна була готуватися до участі у «танковому вальсі», проте опинилася на стихійному звалищі без нагляду

    На пустирі у Кіровському районі російського Волгограда місцеві жителі виявили покинутий танк Т-90. Про це повідомляє портал v1.ru.

    За словами журналістів, які побували на місці знахідки, бронетехніка стояла у кущах посеред купи сміття і ніким не охоронялася.

    У коментарі Новой газете журналісти заявили, що покинутий танк знаходився там вже давно і буквально «вріс» у землю.

    «Він весь у пилюці. Це досить дивне видовище: йдеш по степу, і раптом – танк. Місцеві жителі, які нам повідомили про знахідку, кажуть, що машина стояла там кілька днів без руху», – розповіли вони.

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    «Готувався до вальсу»: на стихійному звалищі в Росії знайшли танк (фото)
    «Готувався до вальсу»: на стихійному звалищі в Росії знайшли танк (фото)
    «Готувався до вальсу»: на стихійному звалищі в Росії знайшли танк (фото)
    «Готувався до вальсу»: на стихійному звалищі в Росії знайшли танк (фото)
    «Готувався до вальсу»: на стихійному звалищі в Росії знайшли танк (фото)

    У свою чергу в міноборони РФ заявили, що техніка повинна була готуватися до участі у «танковому вальсі» в рамках в форуму «Армія-2021», проте, чому вона знаходилася на стихійному звалищі без нагляду, там не уточнили.

    Нагадаємо, раніше у Росії на трасу впав танк (відео).

    Теги: сміття Міноборони РФ звалище військова техніка
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    «Готувався до вальсу»: на стихійному звалищі в Росії знайшли танк (фото)