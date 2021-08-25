«Готувався до вальсу»: на стихійному звалищі в Росії знайшли танк (фото)

Техніка повинна була готуватися до участі у «танковому вальсі», проте опинилася на стихійному звалищі без нагляду

На пустирі у Кіровському районі російського Волгограда місцеві жителі виявили покинутий танк Т-90. Про це повідомляє портал v1.ru.

За словами журналістів, які побували на місці знахідки, бронетехніка стояла у кущах посеред купи сміття і ніким не охоронялася.

У коментарі Новой газете журналісти заявили, що покинутий танк знаходився там вже давно і буквально «вріс» у землю.

«Він весь у пилюці. Це досить дивне видовище: йдеш по степу, і раптом – танк. Місцеві жителі, які нам повідомили про знахідку, кажуть, що машина стояла там кілька днів без руху», – розповіли вони.

У свою чергу в міноборони РФ заявили, що техніка повинна була готуватися до участі у «танковому вальсі» в рамках в форуму «Армія-2021», проте, чому вона знаходилася на стихійному звалищі без нагляду, там не уточнили.

Нагадаємо, раніше у Росії на трасу впав танк (відео).